أسرع من واي فاي بـ100 مرة.. ما هي "LiFi"؟

منافع متعددة

توفر تقنية "LiFi" المعتمدة على الضوء نطاقاً ترددياً أكبر بكثير مما هو متاح من خلال طيف الترددات الراديوية التقليدية، كما تقوم بالتخفيف من ضغوط أزمة الطيف والترددات.

وأظهرت الاختبارات أن تقنية "Li-Fi" يمكن أن تصل إلى سرعات أعلى 100 مرة من أنظمة "Wi-Fi" الحالية.

على سبيل المثال، يمكنها التنزيل بسرعة 1.5 جيجابايت في الثانية. والأهم، هو عدم تداخل هذه التقنية مع إشارات الراديو.

لذلك، يمكن استخدام هذه التكنولوجيا في البيئات التي يمثل فيها التداخل مشكلة مثل المستشفيات والطائرات والمصانع الكيميائية وحتى في المناطق التي لا يكون فيها التردد اللاسلكي غير ممكناً مثل المناجم تحت الأرض.

على صعيد الأمان، إن الموجات الضوئية لتقنية "LiFi" غير قادرة على المرور عبر الجدران. ولهذا السبب، لا يمكن تسريب اتصالها للعامة أو اختراقها من غرفة مجاورة.

ونظراً لأن مصابيح "LED" تتسم بالكفاءة بطبيعتها، فإن لدقة الإضاءة القدرة على أن تكون خيار اتصال أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وبكلفة أقل.

لذلك، يمكن أن يلغي استخدام تقنية "Li-Fi" في المنازل والمكاتب الحاجة إلى العديد من الأجهزة الكهربائية، مثل أجهزة راوتر والمودم، ومكررات الإشارة، ومضخمات الموجات، والهوائيات وبنوك الطاقة.

وحقيقة أن العديد من البيئات لديها بالفعل إضاءة "LED" تجعل التحول إلى "Li-Fi" فعالاً من حيث التكلفة.

وعلى صعيد المرونة، يمكن استخدام تقنية "Li-Fi" جنباً إلى جنب مع شبكة "Wi-Fi"، مما يمنح المستخدمين خيار استخدام الأفضل بناءً على ظرف معين.

وفي المستقبل، ستكون أضواء المباني وأضواء الشوارع وإضاءة وسائل النقل جميعها قادرة على تأمين الاتصال عبر تقنية "LiFi" ليتمكن المستخدم من الوصول إلى الإنترنت أينما كان.