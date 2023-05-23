أقوى تلسكوب شمسي في العالم يلتقط صورًا لا تصدق لسطح الشمس

التقط أقوى تلسكوب شمسي في العالم صورًا جديدة مذهلة للشمس تظهر خيوطًا شبيهة بالشعر من البلازما النارية ضمن مجموعة من البقع الشمسية.

ورصد تلسكوب Daniel K. Inouye Solar الصور الجديدة التي تظهر سطح الشمس بتفاصيل "لا تصدق"، كما تصفها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويظهر في إحدى الصور التي التقطها التلسكوب، الذي يقع في جزيرة ماوي في هاواي، شكل لوجه غامض إلى جانب بعض البقع الشمسية التي تكبر حجم الأرض، بحسب مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية (NSF).

ويؤكد الخبراء أن قدرة التلسكوب الفريدة على التقاط البيانات بتفاصيل غير مسبوقة ستساعد علماء الشمس على فهم المجال المغناطيسي للشمس بشكل أفضل ومحركات العواصف الشمسية.