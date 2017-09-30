بالصور.. نوافذ من “بولي كربونات” للصمود أمام الأعاصير

بدلًا من النوافذ الخشبية التي تنهار وتتلاشى جراء الأعاصير الأطلسية التي بدأ موسمها في عدة ولايات أمريكية، الشهر الحالي وستستمر حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وافقت ولاية فلوريدا، إحدى المناطق المُتضررة، على استخدام نوافذ مموجة مصنوعة من مادة “بولي كربونات” في المباني والمنشآت للصمود أمام الرياح والعواصف.

ووفقًا لموقع Plastics news فإن نوافذ “بولي كربونات” من صنع شركة برودوكتس الأمريكية والمختصة بصنع نوافذ آمنة، إذ كشفت على لسان ستيف موتوسكو أحد مُلاكها أن النوافذ لها تأثير مادة بولي كلوريد الفينيل في مُقاومتها للحرارة على الجانب الخارجي من النافذة، ولها تأثير الألمونيوم عالي القوة من الجانب الداخلي.

وكشف موتوسكو للموقع الأمريكي والمعني بتصنيع البلاستيك والمواد ذات الصلة حول العالم، عن إمكانية التحكم بالنوافذ عن بعد باستخدام الهواتف الذكية، فعند وقوع الإعصار يمكن إغلاقها في ثوانٍ، وتحديد منع الشمس أو البرد والرياح للوصول داخل المنزل، مُبينًا أنها اجتازت اختبارات التأثير الصاروخي الضخم ودوائر الضغط.

يُذكر أن موسم الأعاصير بدأ في الولايات المتحدة بتاريخ 18 سبتمبر/أيلول من الشهر الحالي، ويعد الأكثر نشاطًا مقارنة بالسنوات الماضية، حيث ضربت 13 عاصفةً عدة مناطق داخلها، وتُعد أقواها إعصار هارفي ولحقه ايرما ثم خوسيه وماريا.