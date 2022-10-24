الكشف عن أول سرير ألعاب في العالم ينقل اللاعبين لمستوى خيالي

عصر جديد

والآن، يمكن للاعبين الحصول على متعتهم مع اللعب دون الحاجة إلى ترك حتى فراشهم المريح، حيث كشفت شركة "Dreams" النقاب عن "The Drift"، وهو أول سرير ألعاب في المملكة المتحدة يتميز بتلفزيون مدمج ومساحة لتخزين وحدات التحكم وأضواء "LED".

وطورت الشركة السرير استجابةً للبحث الذي وجد أن أكثر من 50% من السكان البريطانيين باتوا الآن يعتنقون الألعاب كشكل من أشكال الترفيه.

وقال مدير الشراء في الشركة، فابيو بيروتا: "لقد رأينا تحولًا حقيقيًا في المواقف تجاه الألعاب منذ الجائحة، فضلاً عن الطلب على الأشخاص الراغبين في الاستمتاع بتجربة الألعاب براحة وأناقة".

وأضاف: "تدرك الشركة أن الأسرّة هي أكثر بكثير من مجرد مكان نريح فيه رؤوسنا، مما ألهمنا لإنشاء أول سرير ألعاب متاح على الإطلاق للملك".