ميزات جديدة لإصدار سطح المكتب من "واتساب" قد ترى النور قريبًا



أفاد تقرير تقني، أن شركة التواصل الاجتماعي للمراسلة الفورية الأشهر على الإطلاق "واتساب"، قررت اختبار عدد من الميزات الجديدة عبر منصتها الرقمية لإصدار سطح المكتب، بما في ذلك "شريط جانبي" جديد داخل التطبيق.

وقال التقرير الذي نشره موقع "WABetaInfo" إن "واتساب تختبر الميزتين الجديدتين في تحديث جديد لإصدار تجريبي من نسخة سطح المكتب، يحمل رقم "2.2240.1.0".

وأشار إلى أن "المستخدمين سيحصلون على شريط جانبي جديد داخل التطبيق وطريقة جديدة للرد على "الحالة" (Status)".

وشارك الموقع والذي يعد المنصة الأشهر في العالم، في تتبع أخبار "واتساب"، لقطات شاشة لشرح الميزتين الجديدتين.

وتظهر اللقطات "شريطًا جديدًا" يحصل عليه المستخدم للرد على الحالة بشكل منفصل.

وبصرف النظر عن الميزة الأخيرة، لاحظ بعض المستخدمين أيضًا أنه عند تحديث التطبيق من "متجر مايكروسوفت" عبر نظام تشغيل "ويندوز"، فإنهم يشاهدون أيضًا الشريط الجانبي للتطبيق، والذي يمكّنهم من "عرض تحديثات الحالة" و"الإعدادات" و"الحسابات"، بسهولة.

وأضاف التقرير أن ميزة الرد على "الحالة" من جهاز الكمبيوتر يمكن أن تساعد في زيادة استخدام التطبيق للخاصية التي تشبه "القصص".

وبالإضافة إلى عرض الصور أو النصوص أو مقاطع الفيديو، يمكن لكل مستخدم إرسال رسالة مكتوبة أو رمز تعبيري للمؤلف، بتنسيق مشابه تمامًا لتطبيق "إنستغرام".

وتم تضمين الميزة الأخيرة الآن في الشريط الجانبي الجديد المتواجد على يسار الواجهة وأسفل الدردشة مباشرة.

ويتم تمثيل "أيقونة الحالة" الجديدة بدائرتين، بما في ذلك دائرة كبيرة بها ثلاث فتحات، وأخرى مركزية مغلقة بالكامل.

أما "أيقونة المحادثات" فتأتي على هيئة "بالون نصي" والتي تتلقى نقطة خضراء عندما تكون هناك رسالة جديدة.

ومن المرجح أن يتلقى الشريط الجانبي مزيدًا من التحسينات في المستقبل حيث يوجد متسع كبير لملئه.

وبالإضافة إلى الميزتين المذكورتين بالفعل، يضم الشريط الجديد "تصميم الترس" (الذي يرمز إلى الإعدادات) وصورة الحساب الشخصي، وهو خيار يسمح للمستخدم بتعديل اسم العرض والصورة.

وفي هذا الصدد، رأى موقع "WABetaInfo" أنه يمكن تضمين خاصية "المجتمعات" - على سبيل المثال – في الشريط الجانبي الجديد، لتسهيل التبديل بين المحادثات الفردية ومجموعات الدردشة.

كما أوصى الموقع التقني شركة "واتساب" بتضمين واجهة الكاميرا، والتي تستخدم الكمبيوتر الشخصي أو كاميرا الويب المحمولة، في الشريط الجانبي، لتسهيل التقاط الصور ومقاطع الفيديو.