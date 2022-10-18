"سامسونغ" تكشف عن أسرع ذاكرة وصول عشوائي ديناميكية

كشفت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية رسميًا عن أسرع ذاكرة وصول عشوائي ديناميكية "LPDDR5X DRAM" للاستخدام مع معالجات "nSnapdrago" بسرعة تبلغ 8.5 غيغابت في الثانية.

وتتفوق سرعة الذاكرة الجديدة على السرعة القصوى البالغة 7.5 غيغابت في الثانية، التي تم تحقيقها في شهر آذار/مارس الماضي، وهي أسرع سرعة لذاكرة وصول عشوائي ديناميكية في الصناعة.

ولا تعتبر تقنية "LPDDR5X" جديدة في سوق الإلكترونيات، حيث تم استخدامها في مجموعة من الهواتف الذكية، إلا أن ذاكرة "سامسونغ" الجديدة تسمح بتحقيق سرعات أعلى.

ووفقًا لـ"سامسونغ"، فإن الاستهلاك المنخفض للطاقة ومستويات الأداء العالي، الذي تعتمد عليه ذاكرة "LPDDR5X"، يجعلها مناسبة للتطبيقات، إضافة إلى الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والخوادم والسيارات.

وكشف دانيال لي، نائب الرئيس التنفيذي في فريق تخطيط منتجات الذاكرة في سامسونغ، أن الذاكرة الجديدة هي نتاج للجهود المشتركة بين "سامسونغ" وشركة "كوالكوم".

وشهدت ذاكرة "LPDDR DRAM" طلبًا مرتفعًا في الآونة الأخيرة في سوق أجهزة الكمبيوتر، حيثُ إن الجمع بين الأداء العالي والاستهلاك المنخفض للطاقة بشكل صغير الحجم ساعد صانعي أجهزة الكمبيوتر في بناء أجهزة محمولة أصغر حجمًا وأخف وزنًا وأكثر قوة.

وتعد ذاكرة "LPDDR" عنصرًا مهمًا في صناعة المركبات الحديثة، التي يتم الاعتماد عليها في معالجة كميات هائلة من بيانات السيارة بسرعات أعلى بكثير.

وتُساعد خصائص الطاقة المنخفضة لـ"LPDDR DRAM" في تقليل مستويات استهلاك الطاقة، مما يؤدي إلى تقليل الحرارة وانبعاثات الكربون.