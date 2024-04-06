كيف يمكن لجسم الإنسان أن يساعد في تعزيز مستقبل الملابس الذكية؟

ابتكر باحثون كترونيات تعتمد على الألياف، يمكنها تسخير الطاقة الكهرومغناطيسية في الغلاف الجوي، باستخدام جسم الإنسان كجزء من الدائرة. ويؤدي ذلك إلى إنشاء تقنية ألياف إلكترونية "مقترنة بالجسم" لا تحتاج إلى شرائح إلكترونية أو بطاريات لتعمل، ويمكن استخدامها بحسب الباحثين في مجموعة من التطبيقات.

وعندما تنتقل الطاقة الكهرومغناطيسية عبر الألياف، يتم تحويلها إلى أشكال أخرى من الطاقة، بما في ذلك الضوء المرئي وموجات الراديو. لذا، بالإضافة إلى انبعاث الضوء، تبعث الألياف إشارات كهربائية عند لمسها جسمًا بشريًأ.

ومن خلال التحكم في جوانب مختلفة من النظام، مثل مساحة الألياف الملامسة للجسم أو قطر الألياف، يمكن برمجة هذه الإشارات اللاسلكية التي يمكن التقاطها بسهولة ليتم بعدها ترجمتها بواسطة الأجهزة الإلكترونية إلى أوامر مختلفة، ما قد يعني تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، أو اتخاذ إجراءات أخرى .

واللافت في هذا النهج، هو أنه يزيل التحدي الرئيسي الذي يواجهه عند محاولة دمج الأنظمة الإلكترونية في المنسوجات، وهو الحاجة إلى مكونات صلبة. فهذا النوع الجديد من إلكترونيات الألياف، ناعم مثل تلك التقليدية، لذا فإن الخطوة التالية هي تطبيقه على المنسوجات التي نستخدمها يوميًا، مثل الملابس والمناشف والسجاد وما إلى ذلك.

نماذج أولية تم تطويرها