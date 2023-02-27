ابتكار هيدروجيل يحقن في الوريد لعلاج النوبات القلبية

توصل فريق من العلماء إلى ابتكار مادة هيدروجيل أدى حقن مريض بها عبر الوريد إلى شفائه من أضرار النوبة القلبية، علماً أن عمل المادة يبدأ لحظة تسربها للمريض.

وقام العلماء في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو بإزالة جزيئات كبيرة من الهيدروجيل، مما أدى إلى تخفيفه بالماء لجعله مادة قابلة للحقن.

بمجرد الحقن، يرتبط العلاج، عند اختبار الابتكار على القوارض والخنازير، بالخلايا، ويسد الفجوات ويسرع التئام الأوعية الدموية، بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل".

ونجح في إصلاح الأضرار التي لحقت بالقلب وتقليل الالتهاب. والآن، يتطلع الباحثون لبدء التجارب البشرية في غضون عام إلى عامين.

وقالت كارين كريستمان مهندسة الهندسة الحيوية في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، إن "الفريق يعتقد أنه يمكن أن يعالج المريض فور إصابته بنوبة قلبية لمحاولة إنقاذ بعض الأنسجة وتعزيز التجدد".

واختار الفريق هيدروجيل لأنه متوافق مع حقن الدم. ويستخدم الهيدروجيل في ضمادات الجروح، ومع ذلك كان عليهم إزالة الجسيمات الكبيرة، وترك حجم النانو فقط، حتى يمر العلاج عن طريق الوريد.