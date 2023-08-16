تطبيق "تويت دك" أصبح خدمة مدفوعة‎

اتخذ تطبيق "تويت دك" نهجًا جديدًا أسوة بالعديد من التطبيقات الأخرى مثل تويتر مؤخرًا، وأصبح خدمة مدفوعة.

وتفاجأ مستخدمو منصة "إكس" (تويتر سابقًا) عندما حاولوا الدخول إلى تطبيق "تويت دك"، ليجدوا صفحة لتسجيل اشتراك مدفوع يتيح تصفّحه.

وكانت "إكس" أعلنت في تموز/يوليو أنّ "تويت دك"، وهو برنامج شهير يسمح للمستخدمين بمراقبة حسابات عدة في وقت واحد، سيكون متاحًا فقط لأصحاب الحسابات التي تحمل "علامة التوثيق الزرقاء" اعتبارًا من آب/أغسطس.

وبات يتعيّن على المستخدمين الراغبين في استخدام البرنامج الذي بات اسمه "إكس برو"، الاشتراك بخدمة علامة التوثيق لقاء 84 دولارًا تُدفَع سنويًّا.

وتبحث منصة التواصل الاجتماعي التي استحوذ عليها الملياردير إيلون ماسك العام الفائت، عن طرق لتحقيق أرباح، بعدما لجأت إلى خفض عدد موظفيها وزيادة اشتراكاتها المدفوعة.

وخلال الأسبوع الفائت، أكدت الرئيسة التنفيذية لـ"إكس" ليندا ياكارينو، أنّ المنصة "قريبة من تحقيق التوازن" وأنّها عاودت التوظيف.

ويُظهر "تويت دك" الذي جرى إطلاقه قبل أكثر من عقد، الرسائل ضمن أعمدة، مع وظائف للبحث والنشر تعمل بشكل مختلف عبر الموقع الإلكتروني أو البرنامج.

واشترت تويتر "تويت دك" في لندن العام 2011، في صفقة قدّرتها وسائل إعلام متخصصة حينها بـ40 مليون دولار.