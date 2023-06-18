رغم إطلاقها "بارد".. جوجل تحذر موظفيها من روبوتات المحادثة

حذرت شركة "ألفابت" مالكة شركة جوجل موظفيها من كيفية استخدامهم لبرامج الدردشة الآلية، بما في ذلك برنامج "بارد" Bard الخاصة بها.

يأتي ذلك في وقت تسوق فيه الشركة البرنامج في جميع أنحاء العالم، لاستقطاب المزيد من المستخدمين ومنافسة برامج نظيراتها مثل "تشات جي بي تي" وغيرها.

وقال أشخاص مطلعون إن الشركة نصحت الموظفين بعدم إدخال موادها السرية في روبوتات الدردشة الذكية، مشيرة إلى سياسة طويلة الأمد بشأن حماية المعلومات.

وتعد روبوتات المحادثة، ومن بينها "بارد" و"تشات جي بي تي"، برامج تستخدم ما يسمى بالذكاء الاصطناعي التوليدي لإجراء محادثات مع المستخدمين والإجابة على استفسارات هائلة بأسلوب حوار بشري.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بعض الأشخاص قولهم إن الشركة حذرت أيضًا مهندسيها من الاستخدام المباشر لرموز الكمبيوتر التي يمكن أن تولدها برامج الدردشة الآلية.

وبحسب الوكالة، تُظهر المخاوف كيف ترغب جوجل في تجنب ضرر الأعمال من البرامج التي أطلقتها في منافسة مع "تشات جي بي تي"، وهي تحذر موظفيها أيضاً من استخدام برامج الدردشة المتاحة للجمهور.

وقالت الشركة للوكالة إن عددًا متزايدًا من الشركات حول العالم أقامت حواجز حماية على روبوتات الدردشة الذكية، إلا أن نسبة كبيرة من الموظفين حول العالم يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل سري.

ورغم تحذيراتها، تطرح جوجل روبوت الدردشة "بارد" في أكثر من 180 دولة، وبأربعين لغة كنقطة انطلاق.