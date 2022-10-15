نظارة "أبل" المرتقبة تتيح دفع المال بواسطة العين

تخطط شركة "أبل" الأمريكية لتزويد نظارتها للواقع الافتراضي المعزز بتقنية مسح قزحية العين، ما يسمح للمستخدمين بالدخول إلى حساباتهم المالية ودفع المال منها.

وأشار تقرير من مطورين للنظارة الجديدة، إلى أنه من المقرر إعلان "أبل" عن نظارتها الجديدة مطلع 2023، المتفوقة بميزاتها التقنية عن نظارات شركة "ميتا" الأمريكية المالكة لعالم "ميتافيرس" الافتراضي، المعروفة سابقا باسم "فيسبوك"، التي أعلنت حديثا عن نظارة "كويست برو".

وكشفت "ميتا" عن تزويدها للنظارة بكاميرات داخلية تتبع حركة العين، لكنها لم توضح ما إذا كانت قادرة على تسجيل الدخول إلى الحسابات من خلال مسحها. وتتشابه الميزة الجديدة التي أعلنت عنها "أبل" مع أدوات أخرى أطلقتها سابقا؛ مثل تسجيل الدخول بهوية الوجه وبصمة الإصبع، ومن المقرر أيضا أن تضيف كاميرات متجهة إلى الأسفل في النظارة، لالتقاط حركة الأرجل.

تأتي خطوة "أبل" في سياق تطوير تقنيات جديدة تساعد على ممارسة روتين الحياة اليومي في العالم الافتراضي، من خلال تحسين أدوات التواصل وتمثيل المستخدمين على شكل "أفاتار" يعبر عنهم، ويمكن للميزة الجديدة أن تتيح ممارسة الأعمال التجارية والبيع والشراء في العالم الافتراضي، فضلا عن إمكانية الاستثمار في موارد الواقع الافتراضي.

ويمتاز مسح قزحية العين في أنه يشكل إجراء بدرجة أمان عالية مع الحفاظ على السرية، للتأكد من هوية المستخدم، ويُستخدم حاليا في أكثر الأماكن سرية حول العالم. وعلى مدى الأعوام السابقة، سعت "أبل" إلى تطوير نظارتها، قبل إطلاقها العام المقبل، ومن المتوقع أن يصل سعرها إلى 3 آلاف دولار أمريكي، أي ما يعادل ضعف ثمن نظارة "كويست برو"؛ وفقا لموقع "ذا فيرج".

وتتشابه نظارتا الواقع الافتراضي من شركتي "ميتا و"أبل" في عرضهما للفيديو المباشر على شاشة أمامية تمتاز برؤية "هولوغرافية" إلا أنها لا تصل إلى حد توازي فيه الرؤية الواقعية، وتتسابق الشركتان للوصول إلى تطوير ميزات الرؤية الافتراضية بهدف تحسين تجربة المستخدمين في العالم الافتراضي الجديد، مع مراعاة رفع مستوى الأمان والخصوصية دون التأثير على متعة الاستخدام وسهولته.