خوذة "واقع مختلط" تتيح قيادة المركبات العسكرية بنوافذ معتمة

كشفت شركة "هانيويل أيروسبيس"، النقاب عن خوذة تجمع بين تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي، ستوفر رؤية بزاوية 360 درجة حول المركبات العسكرية وتسمح للمشغلين بالرؤية بشكل أفضل في الظروف الخطرة.

ووفقا للشركة، فإن المنتج الذي يحمل اسم Honeywell 360 Display، يستهدف مشغلي المركبات العسكرية الذين يحتاجون إلى المناورة في ظروف خطرة ومدى رؤية منخفض.

وعبر تقنية الواقع المختلط، تستخدم Honeywell 360 Display عددا من أجهزة الاستشعار والكاميرات الخارجية لإرسال المعلومات مباشرة إلى الخوذة وتوفير مجال رؤية 360 درجة.

وتقلل Honeywell 360 Display، من حاجة مشغلي المركبات العسكرية، إلى فحص الأدوات الأخرى في السيارة وتسمح لهم بالتركيز على مهام أكثر أهمية.

ويستخدم الجهاز القابل للارتداء، كاميرات مثبتة على مركبة عسكرية لإعطاء المشغل صورة عالية الدقة لما يجري في الخارج.

وتوفر الخوذة المعلومات بفضل قاعدة بيانات تتضمن معلومات حول التضاريس وحركة المرور والطقس.

وبفضل هذا النظام، يمكن لمشغلي المركبات معرفة الحالة التي تكون فيها السيارة أو الظروف البيئية المحيطة، وتحسين سرعة رد فعلهم.

وتحاكي شاشة الخوذة، الرؤية البشرية من خلال رؤية عالية الدقة، إذ أظهرت كفاءة عالية خلال الاختبارات، دون الحاجة إلى اللجوء إلى نوافذ السيارة التي كانت معتمة تماما.

وخلال الوقت الحالي، تختبر الشركة هذه التقنية على المركبات الأرضية وفي التضاريس الوعرة، لكنها تأمل بوصول الخوذة إلى الطائرات الحربية، بهدف تزويد الطيارين بشاشة عرض محمولة (HUD).

ونظرا لأن الخوذة توفر أيضا تحذيرات مرورية في مجال الرؤية وأجهزة الطيران، تعتقد الشركة المصنعة أنه يمكنها تلبية متطلبات الرحلات الليلية أو رحلات الظروف البيئية المعاكسة أو المجال الجوي المزدحم.

وقال ريكي فريمان، رئيس قسم الدفاع والفضاء في هانيويل ايروسبيس "تساعد المعلومات التي توفرها Honeywell 360 Display في إمكانية تزويد المشغلين ببيانات في الوقت الفعلي لتحسين رد فعلهم واتخاذ قرارات مدروسة في الوقت المناسب".

وأضاف فريمان "يعكس هذا التركيز على الابتكار وتجربة المستخدم، التزامنا بتحديث القدرات الدفاعية وتحسين سلامة مستخدمي المركبات المختلفة".