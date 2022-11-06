جهاز جديد يستغل ثغرة في Wi-Fi يسمح للدرونز باستهداف الأفراد بسهولة

طور باحثون في جامعة "واترلو" الكندية للهندسة وعلوم الحاسب، جهازًا جديدًا يسمى Wi-Peep يعتمد على طائرات الدرونز "دون طيار" ويستخدم ثغرة أمنية واسعة للكشف عن شبكات الإنترنت اللاسلكي Wi-Fi داخل المباني.

وآثار هذا الجهاز مخاوف كبيرة من احتمالية استغلال أجهزة وتقنيات مماثلة لثغرات في نظام الاتصال اللاسلكي واسعة النطاق في تنفيذ أنشطة إجرامية، وفقًا لتقرير نشره موقع "تك رادار" المعني بالشؤون التقنية.

وكانت دراسة تحليلية حديثة أجرتها شركة "كاسبرسكي" الرائدة عالميًّا في حلول وخدمات الأمن السيبراني، أعلنت اكتشافها أكثر من 500 ثغرة أمنية في أجهزة الراوتر في 2021، بينها 87 ثغرة خطرة.

وبحسب الموقع، فإن التقنية الجديدة التي طورها الباحثون في الجامعة الكندية عبارة عن جهاز أطلقوا عليه اسم Wi-Peep مدمج بمسيرة عادية معدلة، يمكن من خلالهما إرسال رسائل إلى الأجهزة المتصلة بالواي فاي أثناء طيرانها، وتتبع موقع تلك الأجهزة في حدود متر من خلال الاستفادة من ثغرة معروفة تعرف باسم "polite WiFi"

وبتجاهل تكلفة الطائرة المسيّرة، فإن الجهاز المكون من عدة أجزاء يكلف 20 دولارًا، ما يجعل من السهل تجميعه من قبل اللصوص وغيرهم من المجرمين ومن ثم تنفيذ عمليات سرقة وجرائم أخرى بكل سهولة.

وتعني شبكة "WiFi المهذبة" أن الأجهزة الذكية ستستجيب لطلبات الاتصال حتى عندما تكون محمية بكلمة مرور ويتم رفض الاتصال.

لكن من خلال جهاز Wi-Peep يمكن تتبع الأجهزة المتصلة بالشبكة الواي فاي عن كثب عن طريق إرسال رسائل جهة اتصال باستمرار إلى جميع الأجهزة الموجودة في النطاق.

وحدد الاستاذ المساعد بعلوم الكمبيوتر في جامعة ولونغونغ، علي عبيدي، التهديد الذي تشكله الأجهزة المماثلة لجهاز Wi-Peep على الأمن والخصوصية في المنزل وخارجه، وقال "باستخدام تقنية مماثلة، يمكن للمرء أن يتتبع تحركات حراس الأمن داخل البنك من خلال تتبع مواقع هواتفهم أو ساعاتهم الذكية".

وأضاف "بالمثل، يمكن للسارق تحديد موقع ونوع الأجهزة الذكية في المنزل، بما في ذلك الكاميرات الأمنية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة التلفزيون الذكية، للعثور على مرشح جيد لعملية سطو، بالإضافة إلى ذلك، فإن تشغيل الجهاز عبر مسيرة يعني أنه يمكن استخدامه بسرعة وعن بُعد دون فرصة كبيرة لاكتشاف المستخدم."

ودعا عبيدي إلى إصلاح شامل لثغرة Polite Wi-Fi وغيرها من الثغرات الموجودة في واي فاي "حتى لا يستطيع الغرباء تتبع أجهزتنا"، على حد تعبيره.