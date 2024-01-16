"واي فاي7".. ميزات جديدة تحسن الاتصال بالإنترنت

يقدم "واي فاي7"، ميزات جديدة وقوية تحسن الاتصال بالإنترنت وتوفر سرعات تصل إلى 4 مرات أعلى.

ويتضمن "واي فاي 7" تطورات ذكية لتقليل زمن الوصول إلى الشبكة وزيادة السعة وتعزيز الاستقرار والكفاءة.

هل تحتاج إليه فعلاً؟

وبات الجيل التالي من الواي فاي أفضل من واي فاي 6، فبعد حوالي 4 سنوات من ظهور واي فاي 6 لأول مرة، وبعد عامين من ظهور "واي فاي 6E"، أعلنت Wi-Fi Alliance خلال معرض CES 2024 أنها بدأت باعتماد أجهزة "واي فاي7".

لكن هل يوجد سبب وجيه لشراء جهاز راوتر يدعم "واي فاي7" الآن، وفي حين أنه من المتوقع أن يكون "واي فاي 7" أسرع من "واي فاي 6E"، يعود الفضل في ذلك جزئيًا إلى المساحات المفتوحة الواسعة لنطاق 6 جيجا هرتز.

والخبر السار هو أنه سيظل يعمل بشكل جيد مع أجهزتك القديمة، لكن بالطبع لن تستفيد من جميع الميزات والسرعة، إلا أنه عندما تستبدل هواتفك وأجهزة الكمبيوتر، فمن الأفضل أن تختار أجهزة داعمة للمعيار الجديد.