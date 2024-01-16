"واي فاي7".. ميزات جديدة تحسن الاتصال بالإنترنت
يقدم "واي فاي7"، ميزات جديدة وقوية تحسن الاتصال بالإنترنت وتوفر سرعات تصل إلى 4 مرات أعلى.
ويتضمن "واي فاي 7" تطورات ذكية لتقليل زمن الوصول إلى الشبكة وزيادة السعة وتعزيز الاستقرار والكفاءة.
هل تحتاج إليه فعلاً؟
وبات الجيل التالي من الواي فاي أفضل من واي فاي 6، فبعد حوالي 4 سنوات من ظهور واي فاي 6 لأول مرة، وبعد عامين من ظهور "واي فاي 6E"، أعلنت Wi-Fi Alliance خلال معرض CES 2024 أنها بدأت باعتماد أجهزة "واي فاي7".
لكن هل يوجد سبب وجيه لشراء جهاز راوتر يدعم "واي فاي7" الآن، وفي حين أنه من المتوقع أن يكون "واي فاي 7" أسرع من "واي فاي 6E"، يعود الفضل في ذلك جزئيًا إلى المساحات المفتوحة الواسعة لنطاق 6 جيجا هرتز.
والخبر السار هو أنه سيظل يعمل بشكل جيد مع أجهزتك القديمة، لكن بالطبع لن تستفيد من جميع الميزات والسرعة، إلا أنه عندما تستبدل هواتفك وأجهزة الكمبيوتر، فمن الأفضل أن تختار أجهزة داعمة للمعيار الجديد.
ما هو "واي فاي 7"؟
ويمكنك اعتبار واي فاي7 بمثابة ترقية لواي فاي E6، ولا يزال يعمل على نطاقات 2.4 جيجا هرتز و5 جيجا هرتز و6 جيجا هرتز، لكنه يقدم المزيد من النطاق الترددي المحتمل، ما يؤدي إلى تنزيلات أسرع ومزيد من الاستقرار، واستخدام المزيد من حيل تعديل الإشارة للتعامل مع ازدحام الأجهزة.
وتركز بعض عمليات التسويق حول واي فاي 7 على التعامل مع الفيديوهات بدقة 8K كون سرعته تبلغ حوالي 5.8 جيجابت في الثانية.
تعمل شبكة "واي فاي 7" على مضاعفة الحد الأقصى لعرض النطاق الترددي للقناة إلى 320 ميجا هرتز، مقارنة مع 160 ميجا هرتز التي قد تحصل عليها على أجهزة توجيه واي فاي 5 و6.
وتدعم المواصفات الجديدة أيضًا دمج النطاقات في اتصال واحد مع ميزة تسمى عملية الارتباط المتعدد المعروفة بـ MLO.
ويعني هذا الأمر أنه إذا كان بإمكانك تحميل ملف بسرعة 1 جيجابت في الثانية على نطاق 6 جيجاهرتز وعلى نطاق 5 جيجاهرتز بسرعة 700 ميجابت في الثانية، فإن الجمع بين الاثنين يمكن أن يمنحك ما يصل إلى 1.7 جيجابت في الثانية. كما يعني أيضًا أنه إذا توقف أحد هذه الاتصالات عن العمل لسبب ما، يمكن لجهازك الرجوع إلى الآخر.
هل ستجعل المنزل الذكي موثوقاً؟
تحسن المنزل الذكي على مر السنوات، إلا أن الأجهزة لا تزال بطيئة أو حتى غير مستجيبة في بيئة لاسلكية مزدحمة.
وهناك ميزات مدمجة في مواصفات "واي فاي7" التي قد تساعد في تحقيق ذلك في المستقبل. إذ أنه عندما تكون أجهزتك المنزلية الذكية بطيئة، قد يكون ذلك بسبب أنها تنتظر دورها.
أحد العوائق الكبيرة التي تعترض البث اللاسلكي هو وقت البث. فإذا كان جهاز الراوتر مشغولاً جدًا بالتحدث إلى جهاز واحد أو أكثر، سيتعين على الأجهزة الأخرى الانتظار.
ويحدث ذلك خلال أجزاء ضئيلة من الثانية، ولكن مع وجود ما يكفي من الإزدحام عبر الشبكة، يمكن أن يتراكم هذا الوقت.
ويحاول "واي فاي7" حل هذه المشكلة عن طريق حشر بيانات إضافية فيما يسمى بالموجة الحاملة، باستخدام تقنية تسمى OFDMA .
وأصبح بإمكانك شراء أجهزة راوتر تدعم "واي فاي 7" الآن، لكن لا ينبغي عليك التسرع في الحصول على أحد منها. إذ أن عدداً قليلاً من الأجهزة الذكية فقط يمكنه دعم هذا المعيار في الوقت الحالي.
إذا كنت تأمل أن يقوم واي فاي7 بإصلاح شبكتك بالكامل، فعليك الانتظار، نظراً لعدم اكتمال التطوير بعد. لذلك لن ترى الفائدة من هذا المعيار حتى مرور أشهر عدة.
وإلى ذلك الحين، من المرجح أن تكون أجهزة الراوتر التي تدعم "واي فاي 7" باهظة الثمن للغاية، حيث أن الأجهزة اللاسلكية التي تدعم ميزاتها الفاخرة قليلة جداً.
ومن بين أجهزة الراوتر التي تدعم معيار "واي فاي 7" والمتوفرة في السوق الآن، Deco BE85 من TP- Link وArcher BE800، وهما الوحيدان المعروضان في قائمة Wi-Fi Alliance.