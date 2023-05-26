إيلون ماسك يحصل على موافقة رسمية لبدء تجارب غرسة الدماغ على البشر

أعلنت شركة "نيورالينك" المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الجمعة، أنها حصلت رسمياً على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لاختبار غرسات الدماغ على البشر.

ويتمثل المشروع الذي يطلق عليه "التوصيل العصبي" في زراعة شريحة إلكترونية في الدماغ البشري وتوصيلها بواجهة حاسوبية.

وبناء على الموافقة الرسمية، ستقوم "نيورالينك" بإجراء أول دراسة سريرية على البشر لاختبار زرعة الدماغ الذي يتصل بواجهة الكمبيوتر.

ونشرت الشركة تغريدة بهذا الشأن جاء فيها: "نحن متحمسون لإبلاغكم بأننا تلقينا موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لإطلاق أول تجربة سريرية".

وأضافت: "هذا نتيجة العمل الرائع الذي قام به فريق نيورالينك بالتعاون الوثيق مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ويمثل خطوة أولى مهمة ستسمح لتقنيتنا يوماً ما بمساعدة العديد من الأشخاص".