هذه ميزات هاتف Tecno الجديد

يتميز هاتف Pova 5 Pro الذي طرحته Tecno لتنافس من خلاله هواتف سامسونغ المتوسطة الفئة بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار.

الجهاز الذي يتميز بتصميم فريد وأنيق لواجهته الخلفية، تبلغ أبعاد هيكله (168.5/76.5/9) ملم، ووزنه 220 غرام.

وجاءت شاشة الجهاز IPS LCD بمقاس 6.78 بوصة، وتتميز بدقة عرضها (2460/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها 396 شمعة/م تقريبا.

الهاتف يعمل بنظام Android 13 مع واجهات HIOS 13، ومعالج Mediatek Dimensity 6080، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وبدقة 50 ميغابيكسل جاءت الكاميرا الأساسية للهاتف وحصلت على مستشعر لتحديد عمق الصورة وعدسة للتصوير العريض، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

كما زوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 68 واط، أما سعر نسخه في الأسواق العالمية فتبدأ من 180 دولارا تقريبا وفق 4pda.