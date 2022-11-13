إيلون ماسك يغرد باللغة العربية ردًّا على متابع

فاجأ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، التي استحوذ عليها أخيرًا، متابعيه، بالتغريد باللغة العربية؛ ردًّا على أحد المتابعين.

وكان مغرد عربي الجنسية يدعى ثنيان وجَّه تغريدة تتضمن شكوى لإيلون ماسك، مطالبًا إياه بإصلاح بعض المشاكل التقنية في المنصة، ليرد عليه إيلون ماسك باللغة العربية.

وقال ثنيان في تغريدته "فيما يتعلق بالوسوم العربية فإنها لا تزال مليئة بالتغريدات العشوائية، في كل مرة أرى وسمًا باللغة العربية لا يمكنني العثور على أي تغريدات أصلية أو ذات مغزى، فهي مليئة بالإعلانات والتغريدات العشوائية، يرجى الإصلاح".

وفاجأ إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم حاليًّا، والذي يمر بأزمة عارمة بعد استحواذه على المنصة، صاحب الشكوى بالرد عليه باللغة العربية قائلًا "سوف تفعل".