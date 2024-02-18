سرقة السيارات باستخدام التكنولوجيا.. كيف تحمي نفسك؟

نسخ كود المفاتيح الذكية

من المفترض أن تعمل المفاتيح الذكية على تسهيل الدخول وتشغيل السيارة وحمايتها من السرقة، لكن هذه المفاتيح تصدر إشارة مستمرة تسمح بفتح وتشغيل السيارة من دون استخدام المفتاح، وهو ما يعرف بالـ"Keyless Entry".

وإحدى الطرق المعروفة لتجاوز هذه المفاتيح تتطلب أداة محمولة تخدع السيارة وتجعلها تعتقد أن المفتاح الذكي أقرب مما هو عليه بالفعل، والأمر يتطلب شخصين يعملان معًا، أحدهما يقف أمام السيارة مع جهاز استقبال للإشارة، والآخر بالقرب من مكان وجود المفتاح فعليًا، مثل خارج منزل مالكها، ويحمل معه جهازاً يلتقط الإشارة من المفتاح وينقلها إلى الجهاز القريب من السيارة.

وبذلك، قد يظن نظام منع السرقة في السيارة أن المفتاح قريب، ويسمح بفتح السيارة وتشغيلها، ويمكن العثور على معدات هذا النوع من السرقة على الإنترنت بأقل من 100 دولار.

وللحماية منها، نصح العديد من الخبراء بوضع مفاتيح السيارة في أكياس الومينيوم أو في أكياس قماشية خاصة تحجب أي إشارة تنبعث من المفاتيح.