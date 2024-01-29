إذا أصبح هاتفك الأندرويد بطيئا.. إليك هذه الحلول

هل تساءلت يوماً لماذا بات هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد بطيئاً، بحيث لا تظهر تطبيقاتك المفضلة على الشاشة بالسرعة التي اعتدت عليها؟، ثمة سبب وراء ذلك، وأيضا هناك حلول.

وفي أغلب الأحيان، يكون السبب هو سوء تعامل المستخدم، مع العلم أن أعراض البطء هذه تكرر المشكلات التي تظهر غالباً في أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة.

والسبب في كليهما ليس الأجزاء الإلكترونية بل يقع خطأ المستخدم في فشله بمتابعة النظافة والتنظيم المناسبين للهاتف، لذلك، الحل ليس دائماً في شراء هاتف جديد.

وإذا كان هاتفك يعاني من بطء مفاجئ، اتبع هذه النصائح العملية لتسريعه وتحسين وظائفه.

تنظيف المتصفح: يعد تحسين متصفح الويب بمثابة إزالة الفوضى الرقمية، وهو فعال لأجهزة أندرويد اللوحية أيضًا.

ويختار العديد من مستخدمي أندرويد متصفح غوغل كروم، بينما قد يفضل أولئك الذين لديهم هواتف سامسونج متصفح الويب الافتراضي من الشركة.

وبغض النظر عن اختيار المتصفح على جهاز أندرويد، فإن عملية مسح ذاكرة التخزين المؤقت متشابهة.