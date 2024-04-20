5 ميزات قدمها "غوغل بلاي ميوزك" لا تزال مفقودة في يوتيوب

يرغب كثيرون باستعادة بعض الوظائف والأدوات التي اعتادوا عليها في تطبيق Google Play Music الذي لم يعد موجودًا، بالرغم من أن شركة غوغل، كانت قد وعدت بنقل كل هذه الوظائف والأدوات إلى يوتيوب.

وتطبيق Google Play Music يقدم خدمة بث الموسيقى عبر الإنترنت كجزء من خط خدمات Google Play، حيث الكشف عن الخدمة في 10 مايو 2011 بعد فترة تجريبية مدتها ستة أشهر، وتم إطلاقها علنًا في 16 نوفمبر 2011، قبل أن يتم إغلاقها في ديسمبر 2020 لإفساح المجال أمام YouTube Music.

وعلى الرغم من أن YouTube Music يتمتع ببعض الميزات الرائعة، إلا أن الكثيرين لا يزالون يفتقدون بعض الأدوات والوظائف المحبوبة من Google Play Music مثل تحرير البيانات الوصفية، وعدد مرات التشغيل وغيرها.

وكما أن YouTube Music تطور منذ ظهوره لأول مرة في عام 2015، إلا أن غوغل كانت قد وعدت بأن جميع ميزات Play Music ستنتقل إلى YouTube Music عندما أعلنت أنها ستغلق خدمة البث المحبوبة للغاية.