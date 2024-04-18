هل يُعيق "انعدام الثقة" من انتشار السيارات ذاتية القيادة؟
تعتبر ثقة الجمهور في المركبات ذاتية القيادة أمرًا ضروريًا يجب أن تكتسبه الشركات المصنعة وتحافظ عليه، خاصة بعد ظهور قلق من احتمالية سيطرة تلك السيارات على الشوارع؛ وما ستتسبب به.
ومن المتوقع أن تُحدث السيارات ذاتية القيادة أحد أكبر التغييرات في نظام النقل العالمي، ولكن ينبغي أيضًا تأكيد قدرتها على زيادة السلامة على الطرق إذا أرادت كسب ثقة الناس بها.
وأظهرت العديد من استطلاعات الرأي تراجع الدعم للمركبات ذاتية القيادة، وزيادة في العداء الصريح تجاه هذه التكنولوجيا من قبل المواطنين.
أمان دون ضجة
وتعمل معظم السيارات ذاتية القيادة بأمان ومن دون ضجة، كما يعمل المئات منها اليوم في العديد من دول العالم، وأن أعداد ذلك النوع من المركبات في تزايد مستمر.
وتُشير التوقعات إلى أن السيارات ذاتية القيادة قد تقضي في النهاية على 90% من الحوادث، وسيكون أمرًا رائعًا إذا قضت على 50% منها خلال وقت سريع.
ويبقى احتمال وقوع ضحايا في حوادث تسببها السيارات ذاتية القيادة، موجودًا، بل سيحظى بانتباه عال عكس الحوادث الناجمة عن السائق البشري؛ ما سيصعب الأمر على تقبل السيارات ذاتية القيادة.
فوضى على الطرقات
وما زال لدى السيارات ذاتية القيادة مشكلة جوهرية، فهي تتعثر في المدن المزدحمة وتعترض سيارات الشرطة والإسعاف، وتعبر الإشارات الحمراء، وتصدم أحيانًا راكبي الدراجات أو المشاة.
ففي شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، صدمت سيارة بدون سائق من نوع "كروز" أحد المشاة في سان فرانسيسكو الأمريكية، ثم تسببت في مزيد من الإصابات عندما حاولت التوقف عند الرصيف.
وجرى تسجيل العديد من الحوادث، التي ارتكبتها المركبات بدون سائق بسد التقاطعات، أو عرقلة سيارات الطوارئ، أو التسبب بشكل عام في الفوضى في الشوارع.
ثقة معدومة
وتشكل المركبات ذاتية القيادة جزءًا كبيرًا من مستقبل النقل، ورغم ذلك فإن عدم ثقة عامة الناس في السيارات ذاتية القيادة آخذ في التزايد.
وفي شهر شباط/فبراير الماضي، تعرضت سيارة بدون سائق للتخريب وأضرمت فيها النيران في نهاية المطاف من قبل حشد من المعارضين لهذه التقنية في الحي الصيني في سان فرانسيسكو.
أما فيما يتعلق بالثقة، فأشارت العديد من الاستطلاعات إلى أن الكثير من السائقين يشعرون بالقلق إزاء القيادة بجانب السيارات التي يتم تشغيلها بواسطة أجهزة الكمبيوتر بنسبة 100%. وبالنسبة للكثيرين، تنتمي الفكرة إلى فيلم خيال علمي.
كما أظهرت العديد من الدراسات، أن 73% من الأشخاص يخشون الركوب في سيارة ذاتية القيادة.
وفي الوقت الذي تقر فيه الأغلبية أن الأسباب الرئيسة وراء حوادث السيارات التي يسببها السائقون البشريون تشمل السرعة والنعاس والقيادة المتهورة والقيادة تحت تأثير الكحول، فهم أيضًا يعترفون أن السيارات ذاتية القيادة قد تقضي على تلك المخاطر، لكنهم يقولون إن مشكلتها تكمن في تقنيتها غير المثالية.
بناء الثقة
ومن أجل كسب ثقة المشككين، يجب على الشركات المصنعة للمركبات ذاتية القيادة أن تعمل بشكل وثيق مع المشرعين لوضع معايير السلامة للتكنولوجيا الجديدة.
كما يجب عليهم تعزيز بيئة تكتسب فيها الشفافية ثقة الجمهور، ويتعين على المشرعين تطبيق القواعد الجديدة لمصلحة السلامة العامة.
وفي عالم المستقبل حيث ستصبح السيارات بدون سائق هي القاعدة، لن يثق الناس في التكنولوجيا إلا إذا تأكدوا من أن المشرعين يضعون مبادئ توجيهية وقواعد مصممة للحفاظ على سلامتهم، وبدون تلك القوانين، سوف يستمر انعدام الثقة في الشركات، التي تعمل على تطوير وتصنيع المركبات ذاتية القيادة.
وفي حين أن السيارات ذاتية القيادة ستكون لديها القدرة على الحد من الإصابات والوفيات المرورية في يوم من الأيام، فمن دون ثقة ودعم عامة الناس، ستبقى هذه السيارات مخيفة وغير مرغوب فيها.