هل يُعيق "انعدام الثقة" من انتشار السيارات ذاتية القيادة؟

تعتبر ثقة الجمهور في المركبات ذاتية القيادة أمرًا ضروريًا يجب أن تكتسبه الشركات المصنعة وتحافظ عليه، خاصة بعد ظهور قلق من احتمالية سيطرة تلك السيارات على الشوارع؛ وما ستتسبب به.

ومن المتوقع أن تُحدث السيارات ذاتية القيادة أحد أكبر التغييرات في نظام النقل العالمي، ولكن ينبغي أيضًا تأكيد قدرتها على زيادة السلامة على الطرق إذا أرادت كسب ثقة الناس بها.