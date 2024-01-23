"اتركوا هواتفكم وناموا".. تنبيه من "إنستغرام" للمراهقين

تحاول شركة "ميتا" تشجيع مستخدمي "إنستغرام" الأصغر سنًّا على ترك هواتفهم جانبًا؛ بهدف الحصول على قسط من الراحة أثناء الليل، حيث ستقوم الشركة بعرض دفعات ليلية جديدة من التنبيهات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا، بعدما يمر أكثر من 10 دقائق على قضائهم الوقت بالتمرير عبر أقسام "إنستغرام"، مثل Reels، أو أقسام الرسائل المباشرة في وقت متأخر من الليل.

وبذلك، يمكن للمستخدمين المراهقين أن يتوقعوا رؤية التنبيهات الليلية بعد الساعة 10 مساءً، حيث ستظهر لقطة شاشة سوداء تسأل "هل حان الوقت للاستراحة؟ لقد تأخر الوقت. فكر في إغلاق إنستغرام طوال الليل".

ومن الناحية الفنية، وعلى الرغم من أن المراهقين لا يمكنهم تعطيل هذه الميزة، إلا أنه يمكنهم ببساطة تجاهل الرسالة ومواصلة استخدام التطبيق حتى الساعات الأولى من الصباح.