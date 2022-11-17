الإمارات تطلق أول مهمة إلى سطح القمر في 28 نوفمبر
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، موعد انطلاق أول مهمة إماراتية إلى سطح القمر، ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر.
وكشفت تغريدة نشرها مركز الشيخ محمد بن راشد للفضاء، عبر تويتر، أن موعد انطلاق المهمة سيكون يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وأشار المركز إلى أن إطلاق المهمة سيكون من المجمع رقم 40 في قاعدة "كيب كانافيرال" الفضائية في الولايات المتحدة عند الساعة 12:46 مساءً بتوقيت دولة الإمارات.
ويتزامن ذلك الإعلان مع إطلاق وكالة "ناسا" الأمريكية، الأربعاء، صاروخها الفضائي الأقوى والأضخم "أوريون" نحو القمر، في أول مهمة غير مأهولة منذ "أبولو 12".
وهنأ مركز محمد بن راشد للفضاء فريق المهمة في تغريدة جاء فيها: "نهنئ فريق مهمة Artemis I على نجاح إطلاق مركبة Orion، على متن أقوى صاروخ تم استخدامه إلى اليوم في مهمات الفضاء".
وأضاف المركز: "المهمة ستصل إلى أبعد نقطة بلغتها مركبة فضائية مصممة للمهمات البشرية، وستمهد لإعادة البشر إلى سطح القمر مرةً جديدة".