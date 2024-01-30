ماسك يعلن نجاح زرع أول شريحة في دماغ إنسان‎

قال إيلون ماسك مؤسس شركة "نيورالينك"، إن أول مريض من البشر خضع لزراعة شريحة دماغية من التي تنتجها الشركة الناشئة، وهو يتعافى بشكل جيد.

وأضاف في منشور على منصة "إكس" الاثنين، "تظهر النتائج الأولية رصد زيادة الخلايا العصبية على نحو واعد بعد نجاح زرع الشريحة تيليباثي".

ويصف "المعهد الوطني للصحة"، الخلايا العصبية بأنها خلايا تستخدم الإشارات الكهربائية والكيميائية لإرسال المعلومات عبر الدماغ وإلى الجسم.

وكانت "إدارة الأغذية والعقاقير" الأمريكية، قد منحت الشركة العام الماضي تصريحاً لإجراء أول تجربة لها لاختبار زرع الشريحة في دماغ إنسان.

وأفادت "نيورالينك"، على موقعها الإلكتروني، بأن "الشريحة تمكن الأشخاص المصابين بالشلل الرباعي من التحكم في الأجهزة بتفكيرهم".