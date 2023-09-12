هل تشق السيارات الذاتية القيادة دربها إلى طرقاتنا قريباً؟

تخضع السيارات الذاتية القيادة بالكامل، أي المستوى 5، للاختبار في أماكن عدة من العالم، ولكن لم يتم توفير أي منها لعامة الناس لغاية الآن، حتى أننا ما زلنا بعيدين عن ذلك بسنوات. وتتراوح التحديات من تلك التكنولوجية والتشريعية إلى البيئية والفلسفية.

ومن أبرز التحديات أن الليدار والرادار باهظة الثمن ولا تزال تحاول تحقيق التوازن الصحيح بين النطاق والدقة. فإذا كان هناك أكثر من سياراة ذاتية القيادة تسير على نفس الطريق، فهل ستتداخل إشارات الليدار الخاصة بها مع بعضها البعض؟ وإذا توفرت ترددات راديوية متعددة، فهل سيكون نطاق التردد كافيا لدعم الإنتاج الضخم للسيارات الذاتية القيادة؟

في هذا السياق، تكمن تحديات عوامل الطقس. فماذا يحدث عندما تقود سيارة ذاتية القيادة وسط هطول أمطار غزيرة؟ أو إذا كانت هناك طبقة من الثلج على الطريق تخفي فواصل الحارات، وكيف ستتتبع الكاميرات وأجهزة استشعار علامات حارات السير إذا كانت العلامات محجوبة بالماء أو الزيت أو الجليد أو الحطام؟

وتقف تحديات أخرى عائقاُ أمام انتشار السيارات الذاتية القيادة. فهل ستواجه هذه الأخيرة مشكلة في الأنفاق أو على الجسور؟ كيف ستسير في حركة المرور الكثيفة حيث السيارات متقاربة جداً من بعضها البعض؟ وماذا عن أسطول السيارات العادية التي ستظل تتقاسم الطرق خلال العشرين أو الثلاثين سنة القادمة؟

أما من الناحية الثقافية، فما مدى تقبل الشعوب للسيارات التي تتجول وحدها دون ركاب؟ وهل ستختلف القوانين من دولة إلى أخرى؟ وهل سنتمكن من عبور حدود الدول بسيارة ذاتية القيادة؟

وتبقى الناحية الأهم وهي المسؤولية عن الحوادث. فمن المسؤول عن الحوادث التي تسببها السيارة الذاتية القيادة؟ الشركة المصنعة؟ الراكب البشري؟ تشير أحدث المخططات إلى أن سيارة المستوى 5 الذاتية القيادة بالكامل لن تحتوي على لوحة أو عجلة قيادة، لذلك لن يكون لدى الراكب خيار السيطرة على السيارة في حالات الطوارئ.

وأخيراً وليس آخراً، هناك مشكلة تواجه السيارات الذاتية القيادة، وهي التواصل الحسي. فيعتمد السائقون البشريون على الإشارات الدقيقة والتواصل غير اللفظي، مثل التواصل البصري مع المشاة أو قراءة تعابير الوجه ولغة الجسد للسائقين الآخرين لإجراء قرارات في أجزاء من الثانية والتنبؤ بالسلوكيات. هل ستكون السيارات الذاتية القيادة قادرة على تكرار هذا الاتصال؟ هل سيكون لديها نفس الغرائز المنقذة للحياة مثل السائقين؟

ما هي فوائد السيارات الذاتية القيادة؟