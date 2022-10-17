تعرّف على 10 مزايا مذهلة لنظام تشغيل الساعات watchOS 9



قدمت شركة "أبل" الأمريكية عددا من الميزات الجديدة الرئيسية في نظام تشغيل الساعات watchOS 9 مثل مقاييس التمرين الجديدة وتتبع النوم ووضع الطاقة المنخفضة وغيرها، بالإضافة إلى إجراء عدد من التغييرات والإضافات التي تجعل ساعات أبل أكثر ملاءمة للاستخدام.

ونرصد في هذا التقرير أكثر المزايا والتحسينات التي أدرجتها أبل في نظام watchOS 9 الجديد الذي أصدرته الشركة الشهر الماضي:

إشعارات البريد الإلكتروني

يتلقى مستخدمو ساعات أبل إشعارات البريد الإلكتروني من حسابات البريد الإلكتروني التابعة لجهات خارجية على أجهزة آيفون المقترنة، ويمكن لنظام watchOS 9 أيضًا أن يقوم بالتنبيه عند وصول رسالة مهمة أثناء ارتداء الساعة وعدم الاتصال بجهاز iPhone.

ويمكن إعداده عن طريق تشغيل تطبيق Watch على iPhone ثم الضغط على ساعتي، ثم تشغيل إشعارات البريد الإلكتروني عند عدم الاتصال بـ iPhone.

متابعة البودكاست

أصلحت أبل تطبيق بودكاست في نظام watchOS 9، و للمرة الأولى، يمكن متابعة ملفات بودكاست وإلغاء متابعتها مباشرة من ساعة أبل.

إضافة أحداث التقويم

يمكن استخدام نظام watchOS 9 لعرض أحداث التقويم على الساعة ويمكن أيضًا إضافتها والتحكم فيها من خلال الإعدادات، ويمكن إضافة جميع التفاصيل المعتادة؛ بما في ذلك عنوان الحدث والموقع وتاريخ البدء والوقت وتاريخ الانتهاء والوقت ومع إمكانية التكرار.

تتبع الخطوات

بوساطة نظام watchOS 9، يمكن استخدام ميزة Backtrack الموجودة في تطبيق البوصلة Compass والتي يمكن الاعتماد عليها في تتبع المسار والخطوات في حالة الضياع أو فقدان الطريق.

عرض الرسائل المحررة

أضافت أبل في نظام في iOS 16 القدرة على تحرير النصوص المرسلة عبر تطبيق iMessage، وفي نظام تشغيل الساعات watchOS 9، يمكن أيضا عرض أي تعديلات تم إجراؤها على أي رسالة مستلمة للكشف عن التعديلات، ويمكن الضغط على إخفاء التعديلات لجعلها تختفي مرة أخرى.

تغيير طريقة عرض التقويم

بالإضافة إلى إمكانية إضافة أحداث التقويم في تطبيق التقويم على ساعات أبل، يمكن أيضًا التبديل إلى طرق عرض اليوم والقائمة والأسبوع من خلال نظام التشغيل الجديد.

إيقاف تشغيل البيانات الخلوية

يمكن لهواتف أيفون إيقاف تشغيل البيانات الخلوية دون فقدان القدرة على إجراء واستقبال المكالمات، و لكن لم يتم تقديم نفس الخيار من قبل في ساعات أبل، حيث إن تمكين الخدمة الخلوية تستهلك البطارية.

ولكن أضافت أبل في نظام watchOS 9 مفاتيح منفصلة للساعة وبيانات الجوال والتي يمكن التحكم فيها بشكل مستقل.

التحكم في حجم النص

أضافت أبل عنصر التحكم في حجم النص في نظام watchOS 9، وأصبح من السهل ضبط تطبيقات ساعات أبل التي تدعم ميزة Dynamic Type على حجم القراءة المفضل.

علامات الترقيم التلقائية

يعد الإملاء ميزة شائعة في ساعات أبل عند إرسال الرسائل، حيث يتم تحويل الكلام إلى نص وهو أسرع بكثير من الكتابة على لوحة مفاتيح صغيرة، وتم تحسين هذه الميزة بشكل كبير في نظام WatchOS 9 عن طريق إدخال علامات الترقيم التلقائية.

ميزة Mirroring

قدمت أبل ميزة Mirroring الجديدة التي تتيح رؤية شاشة الساعة والتحكم فيها من خلال جهاز آيفون المقترن، وهي ميزة مصممة لجعل تجربة الساعة أكثر سهولة للأشخاص الذين يعانون من إعاقات جسدية وحركية وهي مفيدة أيضًا إذا كانت شاشة الساعة متصدعة أو غير مستجيبة.

ومن خلال الإجراءات السريعة الجديدة، يمكن للمستخدمين الذين يعانون من مشاكل في الأطراف العلوية من الجسم، القيام بالرد على مكالمة هاتفية أو إنهائها والتقاط صورة أو تشغيل الوسائط أو إيقافها مؤقتًا وبدء التمرين وإيقافه مؤقتًا من خلال الإيماءات.