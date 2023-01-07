عربة أطفال تستخدم الذكاء الاصطناعي للتحرك بأمان

كشفت شركة كندية ناشئة في مجال التكنولوجيا، النقاب عن إنتاجها عربة أطفال تعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنها مساعدة الآباء على التحرك بأمان وبدون عناء بأولادهم، بغض النظر عن تضاريس المكان الذي تسير فيه حتى لو كانت فوق منحدرات.

وذكرت شركة Glüxkind Technologies التي تتخذ من فانكوفر مقرا لها، في بيان، أن عربة الأطفال الجديدة التي أطلقت عليها اسم Ella مزودة بنظام ثنائي المحرك يساعد الآباء على التغلب على أكثر التلال انحدارًا بسهولة وأمان ودون مجهود.