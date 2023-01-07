عربة أطفال تستخدم الذكاء الاصطناعي للتحرك بأمان
كشفت شركة كندية ناشئة في مجال التكنولوجيا، النقاب عن إنتاجها عربة أطفال تعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنها مساعدة الآباء على التحرك بأمان وبدون عناء بأولادهم، بغض النظر عن تضاريس المكان الذي تسير فيه حتى لو كانت فوق منحدرات.
وذكرت شركة Glüxkind Technologies التي تتخذ من فانكوفر مقرا لها، في بيان، أن عربة الأطفال الجديدة التي أطلقت عليها اسم Ella مزودة بنظام ثنائي المحرك يساعد الآباء على التغلب على أكثر التلال انحدارًا بسهولة وأمان ودون مجهود.
وفي حال إذا أراد الآباء التسوق فيمكن للعربة السير بشكل مستقل، وحينها تفعل العربة نظام الفرامل الذكي حتى لا تصطدم بأي عارض أو تتحرك بشكل خارج السيطرة في حالة المنحدرات.
وقالت الشركة، التي تأسست عام 2020، إن تقنية مساعدة الوالدين المتقدمة من Glüxkind Ella تمكن الآباء من التواجد والتركيز على أطفالهم دون تشتيت انتباههم بالقيام بمهام متعددة، مثل الاهتمام بطفل أكبر سنا.
كما توفر العربة Ella المدعومة بالذكاء الاصطناعي مزايا من شأنها العمل على تهدئة الأطفال مثل وضع Rock-My-Baby الذي يجعل العربة تسير بهدوء أو تشغيل الضوضاء البيضاء المدمجة ما يساعد الصغار على النوم.
وإلي جانب ذلك، قالت الشركة إن العربة تبقي عينيها مفتوحتين في جميع الأوقات، ومن خلال المستشعرات المدمجة يمكنها تنبيه الآباء عندما يتطلب شيء ما لفت انتباههم بشكل فوري.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، كيفين هوانغ: "نهدف إلى جعل الأبوة والأمومة أسهل وتخفيف المصاعب التي يواجهونها خلال حياتهم اليومية".
وأضاف: "نريد أن نشجع الآباء على استكشاف وإنشاء مسارات خاصة بهم في رحلة الأبوة والأمومة ليكونوا أفضل آباء يمكن أن يكونوا".