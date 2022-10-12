تقنية تعزز أداء وصلابة الإلكترونيات المرنة باستخدام مادة الغرافين

توصل فريق بحثي من قسم الفيزياء بمعهد كاليفورنيا التقني "كالتيك" في الولايات المتحدة، إلى تقنية جديدة تعزز من أداء وصلابة الإلكترونيات المرنة باستخدام مادة الغرافين.

ووفق الموقع الإلكتروني لمعهد "كالتيك"، اكتشف الباحثون أن الغرافين يمكن أن يحسن بشكل كبير من أداء الدوائر الكهربائية في الأجهزة الإلكترونية المرنة، مثل: الهواتف الذكية، وشاشات العرض الكبيرة القابلة للطي، والمستشعرات القابلة للارتداء، والخوذات، وغيرها.

كما يمكنه مضاعفة صلابة هذه الأجهزة الإلكترونية المرنة؛ ما يزيد من مدة صلاحية استخدامها.

وطبق الفريق البحثي خلال التجارب صفائح رقيقة من الغرافين يبلغ سمكها ذرة واحدة، على مجموعة من الإلكترونيات المرنة، وذلك باستخدام شعاع بلازما وردي اللون.

ويظهر السطح النهائي للإلكترونيات المرنة مع الغرافين أكثر لمعانًا.

وأضاف الباحثون صفائح الغرافين مباشرة إلى هيكل نحاسي رقيق، وهو شائع الاستخدام في الإلكترونيات؛ ما حسن من خصائصه في التوصيل الحراري والكهربائي، ومنع تعرضه للتآكل المعتاد.