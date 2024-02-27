بكلمتين.. إيلون ماسك يهز عرش غوغل

ويتوقع خبراء أن يتمتع (XMail) بمزايا أكبر مقارنة بـ (Gmail)، بما في ذلك الأمان، وقابلية التخصيص والتكامل مع خدمات منصة (X).

كما يمكن لماسك الاستفادة من الشركة التي أسسها في عام 2023 للتركيز على أبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي (XAI)، والتي شاركت بعض مشاريعه لتطوير (XMail).

ومع ذلك، قد يواجه (XMail) تحديات، مثل إقناع المستخدمين بالتبديل من حسابات البريد الإلكتروني الحالية الخاصة بهم، والامتثال للوائح حماية البيانات، والتنافس مع خدمات البريد الإلكتروني الأخرى.

كذلك هناك عقبة أخرى سيواجهها الملياردير الأمريكي وهي أن هناك عددا من خدمات البريد الإلكتروني الموجودة بالفعل باسم (XMail)، حيث يكشف البحث السريع على غوغل عن العديد من الخدمات التي تستخدم الاسم نفسه، لكن من المحتمل أن ماسك قد أخذ ذلك في الاعتبار، خاصة أن لديه الأموال اللازمة ليتمكن من شراء حق استخدام الاسم.

تفاوت في الآراء