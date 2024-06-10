ميزات أمان جديدة في نظام iOS 18 المنتظر لشركة "أبل"

تكثر الشائعات قبل إنطلاق أي تحديثات تقنية خاصة بشركة "أبل"، وفي الآونة الأخيرة أشار موقع "ماك رومرز" إلى ميزات أمان جديدة يمكن أن تطرحها الشركة الأمريكية الضخمة في نظامها المنتظر iOS 18 اليوم.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن النظام المنتظر قد يحمل ميزة أمان جديدة تتيح للمستخدمين قفل التطبيقات بشكل فردي.

وستمنح هذه الميزة المستخدمين خيار قفل تطبيقات "آيفون" المدمجة مثل البريد والرسائل والملاحظات والهاتف والصور و"سفاري" والإعدادات والمزيد، ما يوفر مزيدًا من الخصوصية والأمان.

وسيتطلب فتح كل التطبيق من المستخدم "بصمة الوجه" Face ID، ومن المحتمل أن تعمل الميزة أيضًا مع "البصمة" Touch ID أو رمز مرور Passcode.

ولم تؤكد المصادر ما إذا كانت الميزة ستعمل مع تطبيقات الطرف الثالث من متجر التطبيقات.

ومن المعروف أن "أبل" تسمح بقفل محتوى معين على أجهزتها، مثل الملاحظات في تطبيق Notes والصور في الألبومات "المحذوفة " و"المخفية" في تطبيق الصور.

وستأخذ ميزة iOS 18 الجديدة هذه الخاصية إلى أبعد من ذلك من خلال السماح بقفل التطبيقات كاملةً، حتى إذا كان جهاز آيفون مفتوحًا بشكل عام.

ومن المتوقع أن تكشف "أبل" النقاب عن نظام التشغيل iOS 18 اليوم الاثنين 10 يونيو في WWDC 2024 Keynote، ومن المحتمل أن يوفّر الإصدار التجريبي الأول من نظام التشغيل iOS 18 لأعضاء برنامج Apple Developer مباشرة بعد الكلمة الرئيسية للشركة، ومن المقرر أن يصدر التحديث على نطاق واسع في سبتمبر.