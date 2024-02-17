"داء ودواء".. الذكاء الاصطناعي يكافح الهجمات الإلكترونية

يسلط استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض ضارة، الضوء على الحاجة إلى زيادة اليقظة ونشر تدابير أمنية متقدمة، لكن الحل كان أيضًا عبر استخدام الذكاء الاصطناعي.

وتستخدم مجموعات المتسللين في الفترة الأخيرة أدوات الذكاء الاصطناعي مثل "ChatGPT" للهجمات الإلكترونية. ويُزعم أنه تم استخدام هذه الأدوات لاستكشاف الأهداف المحتملة وإنشاء البرامج النصية ومعالجة الملفات.

وإدراكًا للاتجاه المتصاعد لاستخدام هذه الأدوات لأغراض ضارة، اتخذت بعض الشركات إجراءات للحد من استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال خبيثة.

ومن خلال الابتكار المستمر وتطوير التقنيات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي يمكن الحفاظ على سلامة النظم البيئية الرقمية. وبذلك أصبح الذكاء الاصطناعي أداة قوية ليس فقط للهجوم ولكن أيضًا للدفاع.

الوقاية من التهديدات