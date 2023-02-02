ذكاء اصطناعي يراقب تجاوزات عناصر الشرطة في الميدان

وقالت الشركة التي تتخذ من شيكاغو مقرا لها، إن المنصة مصممة لتحديد المشاكل السلوكية للضباط إلى جانب الأنماط المثيرة للقلق داخل أقسام الشرطة، بحسب موقع أكسيوس الأمريكي.

وأوضحت "ترولو" التي تهدف لتحسين الكفاءة والثقة في عناصر الشرطة باستخدام التحليل والمراجعة الآلية للكاميرات، أن نظامها لا يستهدف فقط رصد الضباط المتجاوزين، بل أيضا يوجه الإشادة لنظرائهم المهنيين.

وفيما يتعلق بطريقة عمل المنصة، أوضحت الشركة أنه عندما تقوم أقسام الشرطة بتسجيل الدخول إلى ترولو، يتم تغذية منصتها بتسجيلات صوتية من كاميرات الضباط بشكل يومي حيث تخضع تلك التسجيلات للنسخ والتحليل التلقائي وتحويلها لنصوص.

وبعد ذلك يقوم النظام الأساسي للمنصة بمراجعة التسجيلات في ثوانٍ باستخدام معالجة اللغة الطبيعية، ويسلط الضوء على التفاعلات الجيدة والسيئة، ويرسل التقارير إلى المشرفين.