ابتكار سوري لحماية طلاب المدارس ومراقبة نشاطهم ومستواهم العلمي

ويوفر الابتكار الجديد وقتًا وجهدًا، من خلال تخفيف العب الجسدي والنفسي على المدرسين، بتولي مهمات إدارية روتينية قد تؤثر على الوقت الفعلي للعملية التعليمية؛ مثل إجراءات تفقد الغياب، والتصدي لحالات التنمر والعنف بين التلاميذ.

ويعتمد النظام على تجميع قاعدة بيانات أولية، من خلال تصوير التلاميذ في وضعيات مختلفة بتغير زاوية الضوء على وجوههم.

ويصل عدد الصور إلى 100 صورة سريعة لكل طالب، ثم تتدرب خوارزمية الذكاء الاصطناعي على قراءتها ورصد المؤشرات الخاصة المرتبطة بشكل الوجه وقزحية العين لكل تلميذ.

ويتألف النظام من كاميرات مراقبة "سي سي تي في" وأكواد برمجية تلتقط بيانات وجوه التلاميذ في الصف، وتسجل الحاضرين منهم، ما يفيد في مكافحة مشكلة التسرب من المدراس ويؤسس لنظام ذكي لتعامل المدرسين مع التلاميذ.