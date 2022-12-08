ابتكار عدسات لاصقة ذكية تشخص أمراض العين

ابتكر باحثون من جامعة "شيفيلد" البريطانية، عدسات لاصقة ذكية، يسمح ارتداؤها بتشخيص العدوى التي تتعرض لها العين في المنزل وبسرعة.

ويسعى الباحثون نحو تعزيز الوقاية من العمى ومكافحته، فضلا عن الحد من حالات الوفاة الناجمة عن عدوى العين الفطرية في الدول النامية.

وتعاون الباحثون مع جامعة "برادفورد" البريطانية لتطوير قدرة العدسات على رصد نوع الجراثيم أو الفطريات الموجودة في العين، دون الحاجة إلى أخذ مسحة من عين المصاب تحت تأثير المخدر، ومعالجة العينة ليومين قبل دراستها مجهريا.