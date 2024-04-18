"الاستنساخ الرقمي".. توأمك الافتراضي سيحضر الاجتماعات بدلاً عنك

باتت شركات ومنصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي حول العالم تتيح للمستخدمين إنشاء نسخة رقمية "توأم" عنهم، من خلال بيانات من مصادر مختلفة.

اللافت في الأمر، أنه يمكن لـ"التوائم" الافتراضية التعامل مع مهام متعددة مثل حضور مكالمات الفيديو عبر الإنترنت.

وفيما قد يبدو هذا الأمر ضربًا من الخيال العلمي، إلا أن شركات عالمية باتت بالفعل تتيح للأشخاص إمكانية إنشاء نسخهم الرقمية، يمكنها التعامل مع مهام مثل حضور مكالمات "Zoom" نيابة عنهم.

وعدا عن أنها تبدو مثلك تمامًا من حيث الشكل، يمكن لنسختك الرقمية أيضًا التفكير والتحدث مثلك.