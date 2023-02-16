تقنية ذكاء اصطناعي تكشف عن الإصابة بفشل القلب من الصوت

ويحدث "فشل القلب" عندما لا تضخ عضلة القلب الدم كما ينبغي، عند حدوث ذلك، غالبًا ما يرتد الدم، ويمكن أن تتراكم السوائل في الرئتين؛ ما يسبب الإصابة بضيق النفس.

التقنية التي ابتكرتها شركة "كارديو مديكال"، وأطلقت عليها اسم كارديو هيرو (Cordio HearO) يمكنها على سبيل المثال استشعار تراكم السوائل في الرئة المرتبط بالإصابة بقصور القلب الاحتقاني وتنبيه المتخصصين في الرعاية الصحية في الوقت الفعلي قبل التدهور المحتمل.

وأشار الموقع إلى أن الأطباء يعرفون أنه عندما يصاب أشخاص ما بفشل القلب ويدخلون المستشفى، فإن ثمة تغيرات تطرأ على أصواتهم، مثل: ضيق التنفس، بجانب تغيرات في أنماط الكلام، وكل ذلك يُعَدُّ علامات على الإصابة.

لكن لسوء الحظ، لا يستطيع الأطباء تقييم التغييرات في أصوات المرضى بشكل يومي، وعادة ما تكون آذان الإنسان التقليدي غير متطورة بما يكفي لاكتشاف التغيرات المبكرة في الصوت أو الكلام.