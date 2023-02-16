تقنية ذكاء اصطناعي تكشف عن الإصابة بفشل القلب من الصوت
طوَّر باحثون تقنية ذكاء اصطناعي يمكنها الكشف المبكر عن الإصابة بفشل القلب والذي يسمى أحيانًا بـ"قصور القلب الاحتقاني"، عبر تطبيق يمكن وضعه على الهاتف الشخصي.
ووفق تقرير نشره موقع "مد تك نيوز" المعني بالشؤون الطبية والتقنية، فإن التقنية الجديدة يمكنها من خلال أخذ عينات من كلام المريض الكشف عن الإصابة بفشل القلب عبر استشعار ومراقبة المؤشرات الحيوية في صوت الإنسان، والتنبؤ بالمخاطر قصيرة المدى.
ويحدث "فشل القلب" عندما لا تضخ عضلة القلب الدم كما ينبغي، عند حدوث ذلك، غالبًا ما يرتد الدم، ويمكن أن تتراكم السوائل في الرئتين؛ ما يسبب الإصابة بضيق النفس.
التقنية التي ابتكرتها شركة "كارديو مديكال"، وأطلقت عليها اسم كارديو هيرو (Cordio HearO) يمكنها على سبيل المثال استشعار تراكم السوائل في الرئة المرتبط بالإصابة بقصور القلب الاحتقاني وتنبيه المتخصصين في الرعاية الصحية في الوقت الفعلي قبل التدهور المحتمل.
وأشار الموقع إلى أن الأطباء يعرفون أنه عندما يصاب أشخاص ما بفشل القلب ويدخلون المستشفى، فإن ثمة تغيرات تطرأ على أصواتهم، مثل: ضيق التنفس، بجانب تغيرات في أنماط الكلام، وكل ذلك يُعَدُّ علامات على الإصابة.
لكن لسوء الحظ، لا يستطيع الأطباء تقييم التغييرات في أصوات المرضى بشكل يومي، وعادة ما تكون آذان الإنسان التقليدي غير متطورة بما يكفي لاكتشاف التغيرات المبكرة في الصوت أو الكلام.
ومن خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتطورة وقاعدة ضخمة من بيانات المؤشرات الحيوية لفشل القلب، يحلل تطبيق "كارديو هيرو" العينات الصوتية للشخص لاكتشاف التغييرات في محتوى سوائل الرئة قبل أن يشعر بها المريض أو يمكن للطبيب إدراكها.
وحال اكتشافه وجود سوائل متراكمة في الرئتين. فإن التطبيق يرسل على الفور تنبيهَ وسائلٍ إلى الطبيب المختص، الذي يمكنه اتخاذ إجراءات وقائية (مثل: تغيير نوعية الأدوية، وطلب فحص للمريض في العيادة، أو تقديم استشارة للمريض في منزله).
وبالنظر إلى أن 83٪ من الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عامًا و61٪ من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر يستخدمون الهواتف الذكية، فإن القدرة على الوصول إلى التشخيصات في المنزل متاحة للملايين.