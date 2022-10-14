"Link Spotlight".. ميزة جديدة من تويتر لدعم التجارة الإلكترونية
أطلقت شركة "تويتر"، عبر منصتها الرقمية، زرا تفاعليا جديدا مخصصا لـ"الحسابات الاحترافية" التي ترتبط بعنوان "URL" محدد في البيانات الشخصية.
وتهدف "تويتر" من خلال ميزة "Link Spotlight" الجديدة، إلى منح الشركات وأصحاب الأعمال، طريقة جديدة لجذب عملاء محتملين إلى محتواهم أو منتجاتهم أو خدماتهم الخاصة التي يقدمونها.
وأوضح عملاق التواصل أنه على سبيل المثال، يمكن توجيه المستخدمين من خلال الزر الجديد، إلى إلقاء نظرة على "قائمة طعام" أو "الاستماع إلى بودكاست" أو "القيام بحجز موعد"، والمزيد.
ويمكن للمستخدمين اختيار إضافة أزرار مثل "استمع الآن" و"شاهد البث المباشر" و"شاهد الآن" و"اقرأ الآن" و"عرض قائمة الطعام" و"حجز موعد" والمزيد.
وبمجرد تحديد زر مُعين، سيتمكن صاحب الحساب من إدخال عنوان "URL" الخاص بموضوع الزر. وسيتم بعد ذلك عرض الزر التفاعلي أعلى خلاصة التغريدات في الحساب الشخصي.
وقالت منصة التغريدات إنها تقدم الآن "قائمة محدودة من الخيارات"، موضحة أن الخدمة لا تزال قيد التطوير، ووعدت بأنها ستبدأ في توسيعها في الأسابيع المقبلة.
ونوهت الشركة أن الميزة متاحة حاليا لمستخدمي "الحسابات الاحترافيه" في الولايات المتحدة بشكل مبدئي.
يشار إلى أنه لا يمكن إضافة سوى عناوين "URL" من قائمة محدودة من النطاقات المسموحة، ومنها "سبوتيفاي" و"تويتش" و"أبل بودكاست" و"غوغل بودكاست" و"يوتيوب" و"تيكيت مارشيه" و"ساوند كلاود" و"أمازون ميوزيك"، وغيرها.
وقالت "تويتر"إن المستخدمين يمكنهم العثور على "القائمة الكاملة" على صفحة الأسئلة الشائعة (FAQ) حول الميزة.
وكانت "تويتر" اختبرت ميزة أخرى "Location Spotlight" للمرة الأولى في يونيو الماضي، وهي وسيلة تهدف لتعزيز تجربة المستخدمين فيما يخص التجارة الإلكترونية.
ومن خلال الميزة المتاحة لـ"الحسابات الاحترافية" فقط، يمكن للمتاجر والعلامات التجارية عرض المزيد من التفاصيل عبر حساباتها، مثل: موقع المتجر أو "Location" وكيفية الاتصال، بالإضافة لمواعيد العمل الرسمية.
ويمكن لمستخدمي المنصة الاطلاع على تلك المعلومات المتاحة عند زيارة حسابات المتاجر والاستفادة منها. فعلى سبيل المثال، عند النقر على "الموقع" (أو Location)، يمكن للمستخدم الحصول على الاتجاهات الصحيحة للوصول للمتجر من خلال تطبيقات الخرائط المختلفة، مثل "Google Maps".
كما يمكن للشركات والعلامات التجارية أيضا، إضافة بضع طرق لسهولة الاتصال، مثل أرقام الهواتف، ورابط لإرسال رسائل نصية، والبريد الإلكتروني.
وقالت المنصة إن الميزة متاحة للحسابات الاحترافية في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا، على أن يتم إطلاقها لبقية الدول في وقت لاحق.