"Link Spotlight".. ميزة جديدة من تويتر لدعم التجارة الإلكترونية

أطلقت شركة "تويتر"، عبر منصتها الرقمية، زرا تفاعليا جديدا مخصصا لـ"الحسابات الاحترافية" التي ترتبط بعنوان "URL" محدد في البيانات الشخصية.

وتهدف "تويتر" من خلال ميزة "Link Spotlight" الجديدة، إلى منح الشركات وأصحاب الأعمال، طريقة جديدة لجذب عملاء محتملين إلى محتواهم أو منتجاتهم أو خدماتهم الخاصة التي يقدمونها.

وأوضح عملاق التواصل أنه على سبيل المثال، يمكن توجيه المستخدمين من خلال الزر الجديد، إلى إلقاء نظرة على "قائمة طعام" أو "الاستماع إلى بودكاست" أو "القيام بحجز موعد"، والمزيد.

ويمكن للمستخدمين اختيار إضافة أزرار مثل "استمع الآن" و"شاهد البث المباشر" و"شاهد الآن" و"اقرأ الآن" و"عرض قائمة الطعام" و"حجز موعد" والمزيد.

وبمجرد تحديد زر مُعين، سيتمكن صاحب الحساب من إدخال عنوان "URL" الخاص بموضوع الزر. وسيتم بعد ذلك عرض الزر التفاعلي أعلى خلاصة التغريدات في الحساب الشخصي.