متى سيتفوق الذكاء الاصطناعي على أذكى إنسان؟

كشف رجل الأعمال البارز والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الاثنين، عن الوقت الذي يصبح فيه الذكاء الاصطناعي متفوقاً على أذكى إنسان في العالم.

وقال إيلون ماسك إن تطوير الذكاء الاصطناعي إلى الحد الذي يصبح فيه أذكى من أذكى إنسان سيكون واقعاً بحلول العام المقبل أو الذي بعده.

وأضاف أن "الذكاء الاصطناعي مقيد بتوفر الكهرباء وإن من المتوقع تجربة الإصدار التالي من "جروك"، روبوت الذكاء الاصطناعي الخاص بشركته "إكس.إيه.آي"، بحلول مايو/أيار.

وأوضح بشأن الجدول الزمني لتطوير "الذكاء الاصطناعي العام" أنه "إذا عرَفت "إيه.جيه.آي" (الذكاء الاصطناعي العام) على أنه أكثر ذكاء من أذكى إنسان، فأعتقد أن من المحتمل أن يكون ذلك في العام المقبل، في غضون عامين".