طرح إصدار فاخر من "آيفون 14" بساعة رولكس

يعد "أيفون 14 برو ماكس" أحد أغلى الهواتف الذكية في السوق، لكن هذا السعر يتضاءل مقارنة بإصدار جديد من هاتف أبل الذكي الرائد، الذي تم تجهيزه بساعة رولكس الفاخرة.

وكشف مصممون من شركة "كافيار" عن الهاتف الذكي الفاخر، هذا الأسبوع، الذي يضم ساعة "رولكس كوزموغراف دايتونا" الذهبية الصفراء، كاملة بثمانية ماسات، ومما لا يثير الدهشة، أن الهاتف الذكي يأتي بسعر باهظ، ويبلغ سعره 135 ألف دولار أمريكي.

وتشتهر "كافيار" بإصداراتها الفاخرة من الأجهزة الشهيرة، وكانت قد أطلقت في وقت سابق غطاء هاتف أيفون مع جزء من سن ديناصور T.Rex حقيقي يبلغ من العمر 80 مليون عام، وسماعة AirPods من الذهب عيار 18 قيراط، و"أيفون تسلا" مع لوحة شمسية خاصة به، لكن عرضها الأخير، الذي أطلقت عليه اسم "دايتونا"، هو بلا شك أحد أكثر التصميمات خيالا وإبداعا حتى الآن.

ويتكون جسم العلبة من التيتانيوم المطلي بأقراص PVD سوداء وهو نفس الطلاء الذي تستخدمه شركة رولكس لإنشاء أقراص وأغلفة وأساور ساعاتها، والميزة الرئيسية هي أن الساعة التي تعمل بكامل طاقتها، هي ساعة ذهبية صفراء مقاس 40 ملم مزينة بالماس، وهي مضمنة في الجزء الخلفي من الهاتف.

وتقول الشركة في موقعها على الإنترنت "يسعى حرفيو كافيار أيضا إلى تجاوز إنجازاتهم باستمرار، هذه المرة، كان الهدف عبارة عن أيفون برو 14 مثير للإعجاب مع ساعة رولكس مدمجة في الجسم، إنه عمل فني في حد ذاته".

وإلى جانب وجه الساعة، توجد 3 أقراص مزخرفة مصبوبة بالذهب عيار 18 قيراطا، إلى جانب عدد من المؤشرات الأخرى مثل عداد السرعة ومؤشرات الزيت والوقود، بالإضافة إلى ذلك، يتميز الجزء الخلفي من الهاتف بثلاثة مفاتيح لوحة القيادة، وهي مصنوعة أيضا من الذهب عيار 18 قيراطا.

وأضافت الشركة "تخلق مقاييس السرعة الزخرفية والمفاتيح المصنوعة من الذهب صورة لوحة القيادة للسيارة الخارقة، والتي كانت بداية مجموعة ساعات رولكس دايتونا الرائعة، وليس من المستغرب أن تأتي دايتونا بسعر باهظ".

وإصدار دايتونا هو طراز إصدار محدود، مع توفر 3 هواتف فقط.