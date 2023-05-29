لماذا بكت السعودية ريانة برناوي على متن محطة الفضاء الدولية؟

انتابت رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي حالة من التأثر اليوم الإثنين، على متن محطة الفضاء الدولية، ما جعلها تفقد السيطرة على نفسها لتسيل دموعها.

وظهرت ريانة برناوي في مقطع فيديو نشره حساب "مركز مركز محمد بن راشد للفضاء" وقد بدا عليها التأثر، وشكرت زملاءها في المحطة وفريق المهمة، وخصت زميلها الإماراتي سلطان النيادي.

وقالت ريانة: "الطاقم كان جدا جميلا ومتعاونا، وسعدنا معهم جميعا، الطاقم الروسي وسلطان النيادي من الإمارات وفريق (أكس 2).. كل قصة تصل إلى نهايتها، وهذه ما هي إلا بداية مرحلة جديدة لبلدنا ومنطقتنا".