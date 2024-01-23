في سباق مع أبل.. سامسونج تطور جهازًا لقياس السكر في الدم

كشفت شركة "سامسونج" للإلكترونيات عن تطوير تقنية "غير جراحية" لمراقبة الجلوكوز وفحص ضغط الدم، واضعة نفسها في منافسة مع شركة "أبل" في مجال الرعاية الصحية.

وبحسب "بلومبيرغ" قال هون باك، المدير التنفيذي لشركة سامسونج، والذي يشرف على تطوير التقنية الجديدة، "إن هذا الابتكار هو جزء من حملة أوسع لوضع ميزات صحية في مجموعة من الأجهزة، بما في ذلك "خاتم جالاكسي" Galaxy Ring الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا.

وأضاف باك أن الشركة تهدف في نهاية المطاف إلى إعطاء المستهلكين صورة كاملة عن صحتهم عبر أجهزة استشعار موجودة في أجزاء مختلفة من الجسم، وفي جميع أنحاء المنزل.

ويعد التتبع الصحي، نقطة بيع رئيسة للهواتف الذكية والساعات، حيث تستخدم سامسونخ وأبل وغوغل هذه الميزات لجذب العملاء والمحافظة عليهم.

وستكون أجهزة التتبع المستمر لضغط الدم والجلوكوز بمثابة إنجازات قيمة بالنسبة لسامسونج، خصوصًا وأن عملاق التكنولوجيا "أبل" تعمل منذ سنوات على تطوير قارئ جلوكوز لا يتطلب من المستخدمين وخز جلدهم لأخذ عينة الدم؛ ما يعدّ حلمًا لمرضى السكري.