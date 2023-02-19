المنصات الروبوتية تحدث نقلة نوعية في الطب الجراحي

بدأت المنصات الروبوتية في إثبات وجودها وجدواها في غرف العمليات الجراحية وأحدثت نقلة نوعية في مختلف جوانب العمل، من حيث دقة النتائج وراحة الأطقم الطبية وغيرها من المزايا.

وتهيمن على الروبوتات الجراحية إصدارات مختلفة من نظام دافنشي من شركة Intuitive Surgical للمعدات الطبية الجراحية، وهي باهظة الثمن وأصبحت معيارًا في المستشفيات المتقدمة الحديثة.

ويعرف "روبوت دافنشي" بأنه منظومة جراحية ذكية معتمدة من منظمة الدواء والغذاء الأمريكية عام 2000، لتسهيل العمليات الجراحية المعقدة باستخدام طرق جراحية طفيفة التوغل، ومسيطر عليها من قبل الجراح من وحدة التحكم.

واستغرق الأمر ما يقرب من 30 عامًا للوصول إلى هذا الوضع، ولكن هناك أنظمة من شركات أخرى مثل J&J و Medtronic و CMR Surgical وأنظمة أخرى تعمل على المنافسة في هذا القطاع المتنامي.

وتعمل كل هذه الأنظمة وفقًا لنظام يتضمن جراحًا يجلس خلف وحدة التحكم، بعيدًا عن المريض، ويتلاعب بالأذرع الميكانيكية للروبوت عبر نوع من الأجهزة التي تشبه عصا التحكم لأداء المهام المطلوبة منه.

وكشفت شركة "Ronovo" الصينية مؤخراً عن تطوير منصة روبوتية، تضم تقنيات واسعة ومتعددة التخصصات، تساعد في إجراء العمليات الجراحية، أطلقت عليها اسم كارينا/ Carina.

وذكرت الشركة أنها طورت منصتها الروبوتية، وهي نظام معياري مبني على تقنية خاصة، لتقديم الدعم الروبوتي للأطباء ومساعدتهم في العمليات الجراحية بالمنظار في مختلف التخصصات.

وقالت إنها تأمل تسريع التجربة السريرية متعددة التخصصات لمنصة "كارينا"، وتتوقع أيضًا أن تعزز الأموال البحث والتطوير وتطوير التطبيقات السريرية، بالإضافة إلى تعزيز قاعدة المواهب لديها.

وتم تطوير "كارينا" بالتعاون مع جراحي تنظير البطن الصينيين المشهورين، وبإمكانها معالجة العديد من مواضع الألم في العمليات الجراحية طفيفة التوغل، وتوفر للجراحين المرونة لاختيار أفضل الأدوات والوصول التشريحي الأكثر مثالية، وبذلك، يمكن للجراحين تحسين أدائهم الجراحي، وفقًا للشركة.

وأشارت الشركة إلى أن "كارينا" تقلل الحاجة إلى المعدات لتحقيق أقصى استفادة من مساحة غرفة العمليات، لافتة إلى أن الفرق الجراحية يمكنها الاختيار بين المنصات المكونة من 3 وحدات أو 4 وحدات، كما يمتلك الجراحون أيضًا مجموعة كاملة من الأدوات للاختيار من بينها مع "كارينا".