أول طائرة صينية نفاثة تلفت الأنظار وتحقق مبيعات كبيرة
حظيت الطائرة (سي 919)، أول طائرة نفاثة كبيرة الحجم محلية الصنع في الصين، باهتمام لافت، وسجلت طلبات قياسية للشراء على مستوى العالم تجاوزت 1035 طلبا من 32 مشتريا.
وستدخل الطائرة طور التشغيل التجاري في ربيع العام الجاري، علما أنه تم تسليم أول طائرة (سي 919) إلى شركة شرق الصين للخطوط الجوية في ديسمبر 2022.
وكانت طائرة من طراز (سي 919) قد شاركت في عرض جوي خلال معرض الصين الدولي للطيران والفضاء في نسخته الرابعة عشرة التي أقيمت في نوفمبر الماضي.
وخضع مضيفو طيران تابعون لشركة خطوط شرق الصين الجوية لدورة تدريبية في شنغهاي على الطائرة الصينية النفاثة لضمان التشغيل السلس للطائرة بعد انطلاقها في الأجواء.
ومنذ مطلع العام الجديد، زادت شركة طيران شرق الصين من وتيرة رحلات التحقق لطائرة الركاب الكبيرة (سي 919)، حسب وكالة شينخوا الصينية.
وأكدت الشركة أنه في اليوم الأول من العام الجديد، حلقت الطائرة من مطار شانغهاي هونغتشياو الدولي إلى مطار بكين داشينغ الدولي ثم عادت إلى شانغهاي، ثم إلى مطار هايكو ميلان الدولي في مقاطعة جزيرة هاينان الاستوائية في جنوب الصين.
وتخضع طائرة الركاب النفاثة الكبيرة لعملية التحقق من سلامة الطائرة التي تستغرق 100 ساعة طيران على 9 مسارات جوية.
وتحاكي كل رحلة تحقق عملية تشغيل الرحلة بأكملها، بما في ذلك تسجيل جميع بيانات الرحلة وصعود الركاب والصيانة، من بين أمور أخرى.
وقال المشغل إنه من المتوقع مراجعة نتائج عملية التحقق من سلامة الطائرة والتفتيش عليها من قبل إدارة الطيران المدني الصينية، تمهيدًا للتشغيل التجاري إن كانت النتائج مرضية.