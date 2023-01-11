أول طائرة صينية نفاثة تلفت الأنظار وتحقق مبيعات كبيرة

حظيت الطائرة (سي 919)، أول طائرة نفاثة كبيرة الحجم محلية الصنع في الصين، باهتمام لافت، وسجلت طلبات قياسية للشراء على مستوى العالم تجاوزت 1035 طلبا من 32 مشتريا.

وستدخل الطائرة طور التشغيل التجاري في ربيع العام الجاري، علما أنه تم تسليم أول طائرة (سي 919) إلى شركة شرق الصين للخطوط الجوية في ديسمبر 2022.