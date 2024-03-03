"نصائح ذهبية" لحماية طفلك من مخاطر الإنترنت

قد يعتقد البعض أن حظر الهاتف الذكي ووسائل التواصل الاجتماعي هو الوسيلة الأفضل لحماية الشباب من مخاطر الإنترنت، إلا أن هذا الأمر بعيد بعض الشيء عن الواقع والتطور.

في الواقع، من المحتمل أن تشكل الطرقات خطرًا على الشباب، لكن لا يمكن حظر السيارات بهدف حمايتهم، بل يجب بدلاً من ذلك، قضاء بعض الوقت في تعليمهم الطريقة الآمنة للتنقل والقيادة عبر حركة المرور المزدحمة.

تجدر الإشارة إلى أن وجود علاقة مفتوحة وصادقة، ووضع حدود واضحة في المنزل، من شأنه أن يساعد الشباب على فهم المخاطر المرتبطة بالإنترنت غير الخاضع للرقابة والتعرف عليها أكثر من فرض الحظر الشامل والصارم.

كما أن جعل وسائل التواصل الاجتماعي "للبالغين فقط" لن يؤدي إلا لجعلها أكثر جاذبية للأطفال الفضوليين والمهووسين بالتكنولوجيا.

ويمكن أن يجعلهم أقل عرضة لطلب المساعدة إذا تعرضوا لأي محتوى مزعج أو غير مرغوب فيه. ومع ذلك، فإن المزيد من الرقابة الأبوية على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يكون أمرًا إيجابيًا بشكل كبير.

نصائح لضمان سلامة الأطفال والشباب