جلد إلكتروني مطبوع.. مزيد من التفاعل بين الإنسان والآلة

مع أكثر من ألف نهاية عصبية، يعد جلد الإنسان أكبر اتصال حسي للدماغ بالعالم الخارجي، ما يوفر قدراً كبيراً من ردود الفعل من خلال اللمس ودرجة الحرارة والضغط.

وفي حين أن هذه الميزات المعقدة تجعل الجلد عضواً حيوياً، إلا أنها تجعل من الصعب أيضًا تكراره.