كلمات المرور المسروقة "منجم ذهب" للقراصنة

يعتمد القراصنة بشكل متزايد على حسابات المستخدمين الرسمية بدلًا من البرمجيات الخبيثة لاختراق حسابات أكبر الشركات.

وتكمن أهمية ذلك في تسهيل العثور على كلمة مرور شخص ما أو الرموز المميزة لجلسة التصفح الأصلية على الويب المظلم بفضل سوق الشبكة المظلمة المتنامية، حيث يشتري القراصنة ويبيعون المعلومات المسروقة من البيانات المخترقة.

ويمكن للقراصنة الذين يستخدمون حسابات مستخدمين مسروقة لاستخراج البيانات من شبكة شركة ما، إخفاء أنشطتهم بسهولة أكبر؛ ما يحميهم من أدوات المراقبة الإلكترونية التقليدية.

وأصدر كل من "كراود سترايك" و"آي بي إم" تقريرين في أواخر الشهر الماضي يوضحان بالتفصيل كيف يعتمد القراصنة الخبيثون بشكل أكبر على كلمات المرور في مخططاتهم.

وشهد فريق الاستجابة للحوادث لدى شركة "آي بي إم" زيادة بنسبة 71% في عدد الهجمات التي تعتمد على بيانات اعتماد تسجيل الدخول الصحيحة في عام 2023 مقارنةً بعام 2022.

ووجد تقرير "كراود سترايك" أن العدد الإجمالي للإعلانات من وسطاء الوصول، الذين يبيعون كلمات المرور والرموز المميزة للجلسات وغيرها من طرق اختراق الشركات، قفز بنسبة 20% تقريبًا في عام 2023 مقارنة بالعام السابق.