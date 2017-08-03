تعرف على أهم مزايا شاشة هاتف “LGV30” قبل إطلاقه

كشفت شركة “إل جي” مزايا شاشة هاتفها المنتظر، حيث أكدت أنها ستأتي بدقة “P-OLED” بحجم 6 بوصة، وفقا لما جاء على موقع “أندرويد سنترال” التقني.

وأشارت الشركة إلى أن شاشة هاتفها الجديد ستأتي مغطاة بطبقة حماية من زجاج “غوريلا غلاس 5″، وستكون الشاشة مصنعة بالكامل من الزجاج.

وأكدت الشركة، أن هاتفها القادم سيتيح درجة من الانحناء في حوافه مع تقليل حجم إطار الشاشة الخارجي، ليكون بذلك أول هاتف بحواف منحنية منذ هاتف G Flex 2.

وأعلنت الشركة، أن الحافة العلوية للهاتف ستكون أصغر من V20 بنسبة 20%، بينما بنسبة 50% على مستوى الحافة السفلية.