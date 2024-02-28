تقنيات التزييف العميق تغزو الإنترنت وتخرج عن السيطرة

شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا في تقنيات التزييف العميق عبر الشبكة العنكبوتية، ومع انتشار تطبيقات الذكاء الإصطناعي، تشير التوقعات إلى أن هذا الاتجاه المثير للقلق سوف يخرج عن السيطرة وسيستمر في السنوات المقبلة.

إذ يتوقع بعض الباحثين أن ما يصل إلى 90% من المحتوى على الإنترنت، سيتم إنشاؤه صناعيًّا بحلول 2026.

وفي كثير من الأحيان، يستخدم التزييف العميق للخداع وتنفيذ هجمات الهندسة الاجتماعية؛ ما يؤدي إلى تآكل الثقة في التكنولوجيا الرقمية، ويشكل تهديدًا متزايدًا للمجتمعات.

لكن قبل أن نذهب إلى أبعد من ذلك، يجب التشديد على أن التزييف العميق في حد ذاته ليس شرًّا. هناك العديد من الاستخدامات النبيلة للتزييف العميق التي تحقق عالمًا من الخير، مثل إعادة تمثيل أحد المشاهير المتوفين في فيلم أو فيديو موسيقي. لكن الأمر الأكثر ضررًا هو النية السيئة وراء التزييف العميق.

مشكلة تؤثر على الجميع

في حين أنه قد يكون من السهل أن تنظر إلى تعليق شخص غاضب على الفيسبوك أسفل صورة واضحة أنه تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمرشحه السياسي المفضل، فمن المهم أن ندرك أن هناك المزيد من التهديدات الخطيرة التي تواجه التزييف العميق. فيمكن أن تسمح هذه التقنية بنسخ البصمات الصوتية وانتحال شخصيتك. بذلك، يمكن إجراء مكالمات هاتفية واستخدام بصمة صوتك فيها.