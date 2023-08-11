يوتيوب تحارب الإزعاج على مقاطع "شورتس"

أعلنت شركة يوتيوب مؤخراً عن إجراء تغييرات جديدة على تطبيقها لمقاطع الفيديو، تهدف إلى معالجة المشكلات المتزايدة التي تسبب الإزعاج من خلال مقاطع الفيديو القصيرة "شورتس".

وقررت الشركة أنه اعتباراً من 31 من شهر آب/ أغسطس الجاري لن تكون الروابط التي تظهر في قسم التعليقات والأوصاف لمقاطع "شورتس" ومقاطع الفيديو المباشرة الرأسية قابلة للنقر.

وتحاول يوتيوب من هذه الخطوة أن توفر إجراء وقائيًا يجعل من الصعب على المحتالين ومرسلي التعليقات المزعجة تضليل المستخدمين وخداعهم عبر الروابط.

وأوضحت أن الروابط غير المرغوب فيها قد تدفع المستخدمين إلى محتوى خطر، مثل: البرامج الضارة، أو التصيد الاحتيالي، أو عمليات الخداع الأخرى.

ويُعتقد أن هذا الإجراء صارم إلى حد ما؛ نظرًا إلى أن يوتيوب تمتلك بالفعل أنظمة وسياسات حالية مصممة لاكتشاف الروابط غير المرغوب فيها وإزالتها. ومع ذلك، قررت الشركة، بدلًا من الاعتماد على هذه التقنية، تعطيل هذه الروابط تمامًا.

وقررت الشركة كذلك إزالة أيقونات الشبكات الاجتماعية القابلة للنقر من جميع لافتات القنوات على أجهزة سطح المكتب، حيث تُستخدم تلك الأيقونات أيضًا لخداع المستخدمين بروابط مضللة.

ووعدت الشركة المستخدمين أنها ستقدم طرقًا جديدة لهم لتضمين الروابط بأمان في المحتوى الخاص بهم.