أبرز ما كشفت عنه "أبل" في حدث إطلاق "أيباد" الجديد

أيباأعلنت شركة "أبل" الأمريكية، خلال حدثها الافتراضي، عن الجيل الجديد من أجهزة "أيباد برو" و"أيباد إير"، بالإضافة إلى الملحقات المحدثة.

وكشفت "أبل" في حدثها السنوي عن مجموعة شرائح M4 الجديدة كليًا والتي تظهر لأول مرة، ضمن عتاد جهاز "أيباد برو" الجديد.

وتم بناء الشريحة الجديدة بتقنية 3 نانومتر، التي تسمح بوضع المزيد من الترانزستورات في مساحة أصغر، مما يعزز كفاءة الطاقة والسرعة.

وتحتوي وحدة المعالجة المركزية على 4 أنوية للأداء و 6 أنوية للكفاءة، والتي تقول "أبل" إنها توفر أداء أسرع لوحدة المعالجة المركزية بنسبة تصل إلى 50 % مقارنة مع M2 في "أيباد برو" السابق.

وهناك أيضًا وحدة معالجة رسومات 10 نواة لأداء أسرع 4 مرات. وكما هو الحال مع M3، فالشريحة الجديدة تأتي مزودة بميزات، مثل: تتبع الأشعة، وتظليل الشبكة، والتخزين المؤقت الديناميكي.