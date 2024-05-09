أبرز ما كشفت عنه "أبل" في حدث إطلاق "أيباد" الجديد
أيباأعلنت شركة "أبل" الأمريكية، خلال حدثها الافتراضي، عن الجيل الجديد من أجهزة "أيباد برو" و"أيباد إير"، بالإضافة إلى الملحقات المحدثة.
وكشفت "أبل" في حدثها السنوي عن مجموعة شرائح M4 الجديدة كليًا والتي تظهر لأول مرة، ضمن عتاد جهاز "أيباد برو" الجديد.
وتم بناء الشريحة الجديدة بتقنية 3 نانومتر، التي تسمح بوضع المزيد من الترانزستورات في مساحة أصغر، مما يعزز كفاءة الطاقة والسرعة.
وتحتوي وحدة المعالجة المركزية على 4 أنوية للأداء و 6 أنوية للكفاءة، والتي تقول "أبل" إنها توفر أداء أسرع لوحدة المعالجة المركزية بنسبة تصل إلى 50 % مقارنة مع M2 في "أيباد برو" السابق.
وهناك أيضًا وحدة معالجة رسومات 10 نواة لأداء أسرع 4 مرات. وكما هو الحال مع M3، فالشريحة الجديدة تأتي مزودة بميزات، مثل: تتبع الأشعة، وتظليل الشبكة، والتخزين المؤقت الديناميكي.
جهاز "أيباد برو"
جاء أحدث إصدار من سلسلة "أيباد برو" مع أكبر عدد من الترقيات الملحوظة التي رأيناها منذ فترة. وسيكون لديك الاختيار بين مقاس 13 بوصة و11 بوصة.
ولأول مرة، تستخدم شركة أبل لوحات "أوليد" بدلاً من شاشات "ميني ليد"، ولكن هذه ليست مجرد شاشات "أوليد" كما تقول الشركة، بل هي تقنية العرض الجديدة الخاصة بها تسمى "تانديم أوليد"، والتي تتكون من طبقتي "أوليد" مدمجتين معًا.
وينتج عن هذا شاشة أكثر سطوعًا. كما تعد أجهزة "أيباد" هذه أيضًا أنحف منتجات أبل على الإطلاق والأخف وزنًا. مع ذاكرة بسعة 1 أو 2 تيرابايت، بينما مساحة التخزين الأساسية تبدأ من 256 غيغابايت.
ويوجد في الخلف كاميرا بدقة 12 ميجابكسل، وماسح ضوئي ليدار وفلاش "ترو تون" جديد قابل للتكيف. كما تم أيضًا نقل الكاميرا الأمامية إلى الوضع الأفقي.
جهاز "أيباد إير"
لا يحتوي الجيل السادس من "أيباد إير" على العديد من الترقيات المهمة مثل "برو"، ولكنه يأتي الآن بمقاسين مثل أخيه الآخر.
واحتفظت "أبل" بنفس التصميم الذي كشفت عنه مرة أخرى، في العام 2020، مع حواف رفيعة ومنفذ USB-C ومعرف اللمس المدمج في الزر العلوي.
والفرق الوحيد هو موضع كاميرا السيلفي، بينما ستحصل على الكاميرا الخلفية بدقة 12 ميجابكسل كما في سابقاتها.
وتحت الغطاء، قامت أبل بترقية شريحة M1 إلى M2 الأسرع 3 مرات. ويأتي "أيباد إير" بمساحة تخزين مضاعفة تبلغ 128 غيغابايت، ويمكنك ترقيتها حتى 1 تيرابايت.
قلم "أبل" الاحترافي
ويبدو كما لو أن شركة أبل كافحت دائمًا للعثور على منطقة لتثبيت قلم Apple Pencil ، وبينما يحتوي إصدار الجيل الأول على موصل Lightning، لذا كان يتعين عليك إزالة الغطاء وتوصيله بشكل غريب بمنفذ الشح، يعد إصدار الجيل الثاني هو الأكثر احتواءً بالميزات، لكنه باهظ الثمن وغير متوافق أيضًا مع جميع موديلاتiPad .
أما الأحدث هو Apple Pencil Pro، حيث كل شيء أصبح احترافيًا هذه المرة. وفيما يبدو مطابقًا لسابقه، ويأتي بلمسة نهائية غير لامعة، ولكنه يأتي مزودًا أيضًا ببعض الميزات الجديدة.
وتوجد، الآن، إمكانية "الضغط" التي تفتح لوحة أدوات جديدة في حين لا يزال النقر المزدوج متاحًا. كذلك، ويقدم لك ميزة اللمس الجديدة، ويتيح لك مستشعر الجيروسكوب المدمج تغيير اتجاه الأدوات التي تستخدمها أثناء تحريك القلم، مما يوفر تحكمًا أفضل.
بالإضافة إلى ذلك،يدعم الإصدار الجديد شبكة "فايند ماي"، ويمكنك الآن تتبع "بنسل برو" على جهاز "أيفون" أو "أيباد" أو "ماك" عبر تطبيق "فايند ماي" في حالة فقدانه.
لوحة مفاتيح سحرية جديدة
ووصلت "ماجيك كيبورد" الأولى على الإطلاق إلى الأسواق في العام 2020، ولكن منذ ذلك الحين، قامت شركات ملحقات الطرف الثالث مثل Logitech وZagg وBrydge ببناء خيارات أفضل وأكثر وظيفية، ومتانة، وأقل تكلفة.
ولا يختلف الإصدار الجديد المحدث من أبل كثيرًا عن سابقه، ولكنه يأتي مع بعض التحسينات الجديرة بالملاحظة.
ومع ذلك لا يزال سعره مرتفعًا. ويتضمن، الآن، وظائف للوصول إلى عناصر التحكم، مثل: سطوع الشاشة، ومسند راحة اليد من الألومنيوم، ولوحة تتبع أكبر مع ردود فعل لمسية.